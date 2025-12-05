Χάρης Ρώμας για «Κωνσταντίνου και Ελένης»: Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον παλιό μας εαυτό

«Δέχτηκα πάνω από 300 τηλέφωνα, αλλά δεν θέλουμε να το ξανακάνουμε» είπε ο Χάρης Ρώμας για την σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» που άφησε εποχή.

Ο Χάρης Ρώμας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο. Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός μίλησε για την παράσταση «Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα», αλλά και για το «Κωνσταντίνου και Ελένης».

«Το μήνυμα της παράστασης είναι η γυναικεία ενδυνάμωση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας.

Ο Χάρης Ρώμας είπε στη συνέχεια για το «Κωνσταντίνου και Ελένης», με αφορμή τη viral φωτογραφία που δημιουργήθηκε με ΑΙ: «Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, πρέπει να με πήραν πάνω από 300 τηλέφωνα για να με ρωτήσουν αν ξαναρχίζουμε. Το ενδιαφέρον του Τύπου ήταν τεράστιο, αλλά και του κόσμου.

Από τον ΑΝΤ1 μου είπαν ότι είχαν χιλιάδες μηνύματα. Είναι πράγματι διαχρονικό, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε. Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τον παλιό μας εαυτό και είμαστε μια χαρά με αυτά που κάνουμε τώρα».