Χάρης Βαφειάς για «Dragons Den»: Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, υπάρχει μια φήμη για τέλη της άνοιξης

«Απ’ ότι ξέρω θα δούμε νέο κύκλο στο Dragons Den», είπε αρχικά ο Χάρης Βαφειάς
«Να βρουν χώρο στο πρόγραμμα να μας βάλουν κι εμάς κάπου» είπε ο Χάρης Βαφειάς.

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες παραχώρησε ο Χάρης Βαφειάς, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1. Ο γνωστός εφοπλιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το Dragons Den.

«Απ’ ότι ξέρω θα δούμε νέο κύκλο στο Dragons Den. Έχει πάει λίγο πίσω, εμένα μου λείπει πάρα πολύ», είπε αρχικά ο Χάρης Βαφειάς.

Ο Χάρης Βαφειάς είπε στη συνέχεια: «Να βρουν χώρο στο πρόγραμμα να μας βάλουν κι εμάς κάπου. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Υπάρχει μια φήμη για τέλη της άνοιξης, αλλά δεν μας το έχουν πει επισήμως».

Σε ερώτηση για το αν θα δούμε το Dragons Den σε άλλο κανάλι, ο Χάρης Βαφειάς απάντησε: «Τώρα είμαστε καλεσμένοι στον ΑΝΤ1, γι’ αυτό είμαστε εδώ. Αν ο Σάκης παζαρεύει άλλα πράγματα, πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο».

