Χριστίνα Παππά: Έχω φάει πολλές σφαλιάρες στη ζωή μου, έχω πέσει και έχω ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες μου

«Τον προηγούμενο μήνα με πήραν για ένα ριάλιτι στην Ιταλία», αποκάλυψε, παράλληλα, η Χριστίνα Παππά
Για τις αντιξοότητες που κλήθηκε να ξεπεράσει στην προσωπική της ζωή μίλησε η Χριστίνα Παππά στην κάμερα του Star την Τετάρτη (17.09.2025).

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star» η Χριστίνα Παππά αναφέρθηκε και στην περιπέτεια υγείας της εγγονούλας της.

«Νομίζω ότι, όταν έχεις φάει ”σφαλιάρες” στη ζωή, αν μη τι άλλο, θέλεις δεν θέλεις, θα πρέπει και να γίνεις γίνεις σκληρός με την καλή έννοια και να προσπαθήσεις να το πολεμήσεις. Εγώ έχω φάει πολλές σφαλιάρες στη ζωή μου, έχω πέσει, έχω ξαναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες μου και ξαναπήρα τα πάνω μου», εκμυστηρεύτηκε αρχικά η γοητευτική πρωταγωνίστρια.

 

«Τον προηγούμενο μήνα με πήραν για ένα ριάλιτι στην Ιταλία. Στην αρχή το σκέφτηκα, μετά όμως σκέφτηκα που να τρέχω και τι να κάνω και το άφησα. Το συγκεκριμένο δεν θα το ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά κάτι άλλο ναι αν μπορούσα χρονικά».

 

«Η περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή μου ήταν όντως κάτι πολύ σκληρό και όντως σπάνιο, αλλά έχει ξεπεραστεί τελείως το θέμα. Σίγουρα, ό,τι κι αν είναι, χάνεις την γη κάτω από τα πόδια για ένα νεογνό», πρόσθεσε κατόπιν η Χριστίνα Παππά στην κάμερα της εκπομπής.

