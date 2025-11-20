Χριστίνα Βραχάλη: «Γνώρισα τον άντρα μου στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης – Όταν τον είδα, άνοιξε η ψυχή μου»

Στην διαδικτυακή εκπομπή της Δάφνης Καραβοκύρη στο Youtube ήταν καλεσμένη η δημοσιογράφος, Χριστίνα Βραχάλη, η οποία μίλησε για την εγκυμοσύνη της, και τον άντρα της ζωής της.

Η δημοσιογράφος, Χριστίνα Βραχάλη, μίλησε ακόμα και για κάποιες δύσκολες εμπειρίες που έχει ζήσει, ενώ εκμυστηρεύτηκε ότι παλιότερα πάθαινε πολύ συχνά κρίσεις πανικού.

«Ό,τι καταπιέζεις, σωματοποιείται… Πάθαινα πολύ συχνά κρίσεις πανικού, ασταμάτητα. Έπαθα την πρώτη κρίση πανικού, στα 27 μου, στο δελτίο του ΣΚΑΪ όταν ανακοίνωσα ότι μια συμμαθήτριά μου πέθανε. Δεν θα το ξεχάσω. Η κρίση πανικού είναι συναίσθημα, το παθαίνουν άνθρωποι που έχουν καταπιεσμένα συναισθήματα. Δεν θα σκάσει; Η ψυχή σκάει… Να είναι αυτά τα ξυπνητήρια μας και να ακούμε αυτό που μας λέει.

Η ψυχή είναι ό,τι έχουμε μαζί με το σώμα μας, πάνε μαζί, δεν μπορούμε να την αφήσουμε απροστάτευτη. Πρέπει να τη φροντίσεις ρε γαμ…ο. Πόσο θα τα πνίξουμε;» αποκάλυψε η Χριστίνα Βραχάλη.

«Αν και η συνθήκη της εγκυμοσύνης δεν ήταν καλή, τη βίωσα καταπληκτικά. Είχα μεγάλες δυσκολίες. Είχα διαγνωστεί και με διαβήτη κύησης. Στον 5ο μήνα της κύησης γνώρισα τον σύντροφό μου… Τον αγαπάω πάρα πολύ. Όταν τον είδα, άνοιξε η ψυχή μου, μας αγκάλιασε πολύ και μας αγκαλιάζει ακόμη. Θα πω ευγνωμοσύνη για αυτή την περίοδο» εξομολογήθηκε η δημοσιογράφος.

«Αν δεν είχα τους φίλους μου θα ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Τους αγαπώ βαθιά, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μου μαζί με το παιδί και τον άντρα μου. Οι φίλοι μου είναι εκείνοι που με αγάπησαν για αυτό που είμαι και με ξεκλείδωσαν, με έκαναν να θέλω να είμαι καλύτερος άνθρωπος και φίλη» ανέφερε επίσης η Χριστίνα Βραχάλη.