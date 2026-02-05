Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Η πρόταση για τους «Αθώους» και η αλλαγή του επιθέτου της

Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας υπερπαραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι», που θα γίνει την Πέμπτη (05.02.2025) στις 22:20, η πρωταγωνίστρια της σειράς, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μίλησε για όσα πρόκειται να συμβούν στη ζωή της ηρωίδας που υποδύεται.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας στον καναπέ της εκπομπής «Buongiorno» και αποκάλυψε τα πάντα για τους «Αθώους» στη Φαίη Σκορδά. Ταυτόχρονα η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη μίλησε και για τον θάνατο της μητέρας.

«Η πρόταση έγινε πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμη στον “Σασμό”. Με πήρε ένα τηλέφωνο ο Νίκος ο Κουτελιδάκης, ο σκηνοθέτης της σειράς, πήγαμε για έναν καφέ και μου είπε “σε σκέφτομαι για αυτή τη σειρά” και το περίμενα με ανυπομονησία», αποκάλυψε για την πρόταση που δέχτηκε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη ώστε να υποδυθεί τον ρόλο της Μαργαρίτας στη σειρά.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι έχει ταυτιστεί με τις σειρές εποχής, αναφέροντας: «Η αλήθεια είναι πως με έχει γράψει το Luben για τις σειρές εποχής. Αλλά μου αρέσει».

Επίσης, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη δήλωσε ότι «Οι Αθώοι» είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα που χρειάστηκε κόπο και χρόνο και αναφέρθηκε και στον ρόλο της Μαργαρίτας, υπογραμμίζοντας: «Λειτουργεί πολύ με το ένστικτο η Μαργαρίτα, είναι λίγο αγρίμι. Νομίζω θα ήθελα να είναι άνδρας, δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την ανισότητα. Μπαίνει στο καλούπι, παντρεύεται νωρίς, κάνει οικογένεια, προσπαθεί να αυγατίσει την περιουσία της».

«Αυτός που τελικά γίνεται ο σύζυγός της, είναι ο πιο συνετός και το πιο ασφαλές βήμα και για την ίδια. Έχει τη λογική να σκεφτεί ότι τώρα θα κάνω το σωστό με έναν καλό άνθρωπο που με αγαπάει», αποκάλυψε ακόμα για τις εξελίξεις στα πρώτα επεισόδια της σειράς.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρότζεκτ γιατί είχε και έρευνα και μελέτη. Μαθήματα ιππασίας» είπε ακόμα, προσθέτοντας: «Είχαμε πολύ λιγότερες σκηνές από ό,τι σε ένα καθημερινό σίριαλ αλλά η δουλειά ήταν πιο δύσκολη, ήταν πιο απαιτητικές οι σκηνές, είχαν περισσότερη δράση».

Επίσης, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη εξήγησε πώς, γιατί και πότε αποφάσισε να αλλάξει το επώνυμό της, που ήταν Χειλά.

«Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη είναι της μητέρας μου. Πήρα το επίθετό της όταν τη χάσαμε, οπότε ήτανε για συναισθηματικούς λόγους. Η αποδοχή για τον θάνατο της μητέρας μου άργησε. Έγινε ετεροχρονισμένα και ήταν πολύ δύσκολο. Έβγαλα ψυχοσωματικά. Έχασα τη μητέρα μου στα 16 μου», εξομολογήθηκε.

«Είναι μια άλλη ζωή, το πριν και το μετά», δήλωσε ακόμα η ηθοποιός για τον θάνατο της μαμάς της.

Επίσης, για τη νέα σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι» μίλησε και η Ελένη Ζιώγα που είναι η σεναριογράφος της.