Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Στον χώρο μας υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, ειδικά στις γυναίκες»

Αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, που φέτος θα απολαύσουμε στη νέα υπερπαραγωγή του MEGA, με τίτλο «Οι Αθώοι». Η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι έχει βιώσει τον ηλιακό ρατσισμό στον επαγγελματικό της χώρο.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα που αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Σασμός» παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Vita και στη Μικαέλα Θεοφίλου. Μάλιστα, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη εξήγησε ότι είναι μόλις 32 ετών, αλλά κάποιοι την έχουν απορρίψει για ρόλους.

«Στον χώρο μας υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, ειδικά στις γυναίκες. Κι εγώ που είμαι 32 χρονών και θεωρώ ότι είμαι μια νέα γυναίκα έχω δεχθεί σχόλια τύπου “καλύτερα να πάρουμε μια πιτσιρίκα για τον ρόλο”. Κι αν αυτό συμβαίνει σε μένα και σε συνομήλικές μου, φαντάζομαι πώς σκέφτονται για τις μεγαλύτερες γυναίκες. Ναι, υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, και στο επάγγελμά μας ακόμα περισσότερο γιατί επικρατεί η ανάγκη για τελειότητα. Τι θα πει όμως “τελειότητα”;», εξομολογήθηκε ακόμα η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη.

«Επιδιώκω να έχω χρόνο για τον εαυτό μου γιατί τα τελευταία χρόνια έχω δουλέψει πολύ. Γι’ αυτό, είμαι ευγνώμων που πλέον μπορώ να ρυθμίζω τη δουλειά μου στο θέατρο και στην τηλεόραση προκειμένου να μου μένει λίγος προσωπικός χρόνος. Είναι μια πολυτέλεια να έχω ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο ώστε να μπορώ να αφιερώνω χρόνο στους φίλους μου, στο σύντροφό μου και σε μένα. Στόχος μου είναι να βρίσκω αυτή την ισορροπία», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός για το πώς περνάει τον χρόνο της.