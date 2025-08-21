Χρήστος Φωτίδης: Μας έχει κάνει ο Νίκος Φώσκολος από τότε γνωστούς και εγώ τον ευγνωμονώ

Για τη διάθεση να αλλάζει στους ρόλους και για τη συνεργασία με τον αείμνηστο Νίκο Φώσκολο μίλησε ο Χρήστος Φωτίδης στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα «On Time» και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Αναφερόμενος στον αξέχαστο Νίκο Φώσκολο ο Χρήστος Φωτίδης παραδέχτηκε ότι τους έκανε από τότε γνωστούς με τη «Λάμψη» και το «Καλημέρα ζωή» και ότι ο ίδιος τον ευγνωμονεί.

Στην ίδια συνέντευξη ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για το κίνημα metoo.

Χρήστος Φωτίδης: Ως ηθοποιός μου αρέσει να αλλάζω από ρόλο σε ρόλο, γι’ αυτό και δεν τυποποιήθηκα. Φαντάσου ότι στο ρόλο μου ως ταξίαρχος Σκαφάς στις “Άγριες Μέλισσες”, που άφησα μουστάκι και φορούσα στολή, με αναγνώρισαν μόνο κάποιοι από τη φωνή μου. Είναι σπουδαίο ο ηθοποιός να υπηρετεί το ρόλο πρώτα και μετά τον εαυτό του. Δεν πάω να γίνω πιο γνωστός ως Χρήστος Φωτίδης. Μας έχει κάνει ο Νίκος Φώσκολος από τότε γνωστούς με τη “Λάμψη” και το “Καλημέρα ζωή” και εγώ τον ευγνωμονώ” επισήμανε, αρχικά, ο γνωστός ηθοποιός.

Σίσσυ Μενεγάτου: Με την έκβαση που πήρε το metoo, όπως κινήθηκε μέσω της νόμιμης οδού, νιώθεις ευχαριστημένος ότι με τη δικαιοσύνη ξεκαθάρισε όλο αυτό;

Χρήστος Φωτίδης: Όχι, δεν νομίζω ότι θα τελειώσει αυτό. Και δεν είναι μόνο από άντρες. Δυστυχώς, για όποιον έχει εξουσία, άντρα ή γυναίκα, όποιος άνθρωπος είναι δίπλα του σε πιο κάτω θέση, σε πολλές περιπτώσεις, θα υποστεί μια τέτοιου είδους πίεση. Εάν, βεβαίως, έχει μπει ο διάβολος μέσα του και λέει, ας πούμε, αυτό το θέλω και σαρκαστικά.

Και δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, μπαίνει. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Συμβαίνει παγκοσμίως, παντού. Νομίζω όμως ότι κάτι… κουνήθηκε και ότι τώρα θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο επόμενος ηθοποιός, σκηνοθέτης ή παραγωγός να παρενοχλήσει κάποιο συνεργάτη.