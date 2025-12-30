Συμβαίνει τώρα:
Χρήστος Κάλοου: Από ένα ιατρικό λάθος, το 2005, έπαθα ένα εγκεφαλικό αρκετά βαρύ

"Όταν συνέβη αυτό, με αγνόησαν οι πάντες" ομολογεί ο Χρήστος Κάλοου.
Ο Χρήστος Κάλοου
Ο Χρήστος Κάλοου / NDP Photo Φωτογραφία αρχείου

Για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε στο πρόσφατο παρελθόν, η οποία τον καθήλωσε στο κρεβάτι, μίλησε ο Χρήστος Κάλοου στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στην κάμερα της της εκπομπής Super Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha.

«Από ένα ιατρικό λάθος, το 2005, υπέστη ένα εγκεφαλικό αρκετά βαρύ και χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να σηκωθώ από το κρεβάτι. Στην αρχή πήγα σε ένα καροτσάκι, μετά μετακινούμουν με ένα καροτσάκι και τα λοιπά», δήλωσε αρχικά ο Χρήστος Κάλοου στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Μπορείς να το πεις θαύμα αλλά μπορείς να το πεις και θέληση, γιατί νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Όταν συνέβη αυτό, με αγνόησαν οι πάντες. Όλοι αυτοί οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι συνδικαλιστές που ήμουν μες στο σωματείο και έτρεχα για το πρόβλημα τους».

 

«Ξαφνικά αγνοήθηκα από όλους αυτούς τους οποίους είχα εξυπηρετήσει», εξομολογήθηκε, εν συνεχεία, ο Χρήστος Κάλοου στην κάμερα του Alpha.

