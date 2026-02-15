Media

Χρήστος Μάστορας: H εντυπωσιακή εμφάνιση στον ελληνικό τελικό της Eurovision

H εμφάνισή του κορυφώθηκε με την πρώτη live παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα
Χρήστος Μάστορας
O Χρήστος Μάστορας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Χρήστος Μάστορας έκανε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στον ελληνικό τελικό της Eurovision, που κορυφώθηκε με την πρώτη live παρουσίαση του νέου του τραγουδιού «Μαργαρίτα».

Η εμφάνιση του Χρήστου Μάστορα στον ελληνικό τελικό της Eurovision ξεκίνησε με τον τραγουδιστή να παίζει πιάνο και να τραγουδά το «Stand By Me Now», το hit που έχει κυκλοφορήσει με τις Mέλisses και στη συνέχεια έδωσε παλμό, τραγουδώντας μερικές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του.

Ανάμεσα στα κομμάτια που είπε ήταν τα εξής: «Ένα», «Είμαι Αλλού», «30-40» και «Για Όλα Ικανοί (Τζαμάικα)», πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, 11 χορευτές με εκθαμβωτικά κουστούμια και εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Σε μία στιγμή με «άρωμα» Eurovision, «πάντρεψε» την επιτυχία «Το Κύμα» με την «Άνοιξη» με την οποία η Σοφία Βόσσου εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό του 1991.

Στο φινάλε ο Χρήστος Μάστορας παρουσίασε πρώτη φορά επί σκηνής τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» σε ένα act ιδιαίτερης αισθητικής. Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε προ ημερών από την Panik Records και συνοδεύεται από μια μίνι ταινία στο YouTube που έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια.

Τη σκηνοθεσία της εμφάνισης έκανε ο Γιώργος Λύρας και τις χορογραφίες η Αναστασία Πανοπούλου.

Media
