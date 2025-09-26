Υπάρχω: Η ταινία για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα έρχεται στην Cosmote TV

Η ταινία «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα έρχεται σε πρώτη πανελλήνια τηλεοπτική προβολή στην COSMOTE TV.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου σενάριο Κατερίνας Μπέη και τον Χρήστο Μάστορα στον πρωταγωνιστικό ρόλο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Το «Υπάρχω» θα προβληθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Το «Υπάρχω», που αποτελεί μία συμπαραγωγή της COSMOTE TV, παρουσιάζει τη συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου, που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, κόσμος της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές και μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του. Μία ταινία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, που απευθύνεται σε όσους τον αγάπησαν, και όσους θέλουν να τον γνωρίσουν.

Τον Χρήστο Μάστορα πλαισιώνει ένα καστ καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών που απαρτίζεται από τους: Κλέλια Ρένεση, Ασημένια Βουλιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δημήτρη Καπουράνη, Άννα Συμεωνίδου, Γιώργο Γάλλο, Γιώργο Καραμίχο, Νίκο Ψαρρά, Γιώργο Γιαννόπουλο, Διαμαντή Καραναστάση, Ηλία Βαλάση, Περικλή Σιούντα κ.ά.

Το «Υπάρχω» είναι μια παραγωγή της Tanweer Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV.

Αμέσως μετά την προβολή της στο COSMOTE CINEMA 1HD, η ταινία θα είναι διαθέσιμη στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.