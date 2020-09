Άρρηκτα συνδεδεμένο με την τεχνολογία είναι το μέλλον του εμπορίου. Η ψηφιακή μετάβαση, ωστόσο είναι πολύ ακριβή και απαιτεί συνεχείς επενδύσεις. Για την επίδραση που είχε το lockdown στην εταιρεία που εκπροσωπούν και το ρόλο που παίζει η ψηφιακή τεχνολογία στον κλάδο που δραστηριοποιούνται μιλάνε έξι Έλληνες επιχειρηματίες,

Ο κ. Βασίλης Σταύρου, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος αναφέρει ότι η αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων για τα σούπερ μάρκετ είναι χωρίς προηγούμενο, καθώς από το 0,5% στις αρχές του χρόνου, ξεπέρασε το 5% στην κορύφωση του lockdown, για να σταθεροποιηθεί σήμερα στο 2%. Κατεγράφη μάλιστα συσχέτιση στην αύξηση των οnline παραγγελιών με την αύξηση των κρουσμάτων, όπως ανακοινώνονταν καθημερινά από τον ΕΟΔΔΥ. Ο πελάτης, τονίζει ο κ. Σταύρου θα επιλέξει κανάλι ανάλογα με το αγοραστικό ταξίδι που θέλει να βιώσει. Το φυσικό κατάστημα πρέπει να εξελιχθεί σε κοινωνικό πόλο έλξης.

Αναφερόμενη στα φυσικά καταστήματα και στα εμπορικά κέντρα η κα. Μελίνα Παΐζη Chief New Malls & Ventures Officer, Lamda Development, αναφέρει ότι για να επιβιώσουν πρέπει να καινοτομήσουν με δραστηριότητες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κουλτούρας, να διοργανώσουν διαδραστικές εκδηλώσεις και να εξελιχθούν σε οικογενειακούς προορισμούς. Η κα Παΐζη τονίζει, ότι το φυσικό κατάστημα έχει μέλλον αλλά πρέπει να εξελιχθεί, ενσωματώνοντας την omni-channel εμπειρία καθώς και έξυπνες τεχνολογίες.

Αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών

Ο κ. Γιάννης Γαβριηλίδης Chief Marketing & Strategy Officer, Public-Media Markt, εστιάζει στην αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. «Τα είδη με τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν τα είδη για εργασία από το σπίτι, τα είδη ψυχαγωγίας και τα όργανα γυμναστικής. Μέσα στις έξι εβδομάδες της καραντίνας, η αλυσίδα Public δέχτηκε περίπου 650.000 παραγγελίες αυτών των ειδών». Στον κλάδο των ηλεκτρονικών το ποσοστό on-line αγορών είναι σχεδόν 21%, τάση που θα ενισχυθεί στο μέλλον, όπως εκτιμά ο ίδιος.

Μεταφέροντας την εμπειρία του τραπεζικού κλάδου ο κ. Βασίλης Κουτεντάκης Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Retail Banking & Distribution Networks της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρει ότι ο κόσμος απομακρύνθηκε μαζικά, λόγω του φόβου της πανδημίας, από τη χρήση μετρητών, ενώ η χρήση καρτών εκτοξεύτηκε. Μόνο τον Ιούλιο καταγράφηκε στην χώρα μας αριθμός ρεκόρ στις συναλλαγές με κάρτες, 30 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 800 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς, και παρότι δεν είχαμε τουρίστες, όπως διευκρινίζει, ενώ εκτιμά ότι αυτή η τάση, θα συνεχιστεί.

Σύμφωνα με την κα. Βιολέτα Λάππα CEO της Ι. Κλουκίνας-Ι. Λάππας ΑΕ, το e-shop των Mothercare-ELC , αν και δημιουργήθηκε μόλις ένα χρόνο πριν, τους επέτρεψε να κρατήσουν το 45% του τζίρου τους την περίοδο του lockdown. Τώρα οι on-line πωλήσεις βρίσκονται στο 10% και η εταιρεία επενδύει σε σύγχρονα εργαλεία performance marketing και segmentation του κοινού για καλύτερη εμπειρία του πελάτη. Όπως λέει, η πανδημία έχει δημιουργήσει μια τάση “back to basics” η οποία θα διαρκέσει.

Ο κ. Κώστας Κωνσταντινόπουλος CEO της Coffee island διαπιστώνει πως στην αρχή της πανδημίας αυτό που καθόριζε τη συμπεριφορά του καταναλωτή ήταν η ανησυχία για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, η οποία τον οδηγούσε σε αγορές παράλογων ποσοτήτων χωρίς να ενδιαφέρεται για την τιμή. Σιγά σιγά η τάση αυτή εξορθολογίστηκε και τώρα εμφανίζεται ιδιαιτέρως price sensitive. Αν και οι πωλήσεις μέσω delivery στα Coffee island διπλασιάστηκαν, ο ίδιος θεωρεί ότι το κατάστημα ενισχύει την εμπειρία με βάση την επαφή με αυτόν που εξυπηρετεί.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων από τα ανώτατα στελέχη, στην εκδήλωση The Future of Retail” που διοργάνωσαν για 2η συνεχόμενη χρονιά, ο ΣΕΛΠΕ και η Boussias Communications με κεντρικό ομιλητή τον Lord Mark Price, Επιχειρηματία, Συγγραφέα, πρώην Υπουργό Εμπορίου και Επενδύσεων της Μ. Βρετανίας. Ο Λόρδος Price, που έχει ηγηθεί κορυφαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων όπως η αλυσίδα Waitrose και ο όμιλος The John Lewis Partnership αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην εποχή της πανδημίας και συγκεκριμένα: στα διαρκώς αυξανόμενα κόστη, τη μείωση των πελατών στα φυσικά καταστήματα, την επακόλουθη συμπίεση των περιθωρίων κερδοφορίας, καθώς και την τεράστια επίδραση της τεχνολογίας.