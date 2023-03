Στην αύξηση των βασικών επιτοκίων της κατά 50 μονάδες βάσης παρά την αναταραχή στην τραπεζική αγορά λόγω Credit Suisse προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Μετά την αύξηση, το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώνεται στο 3% και το επιτόκιο αναχρηματοδότησης των τραπεζών στο 3,5%.

Στην ανακοίνωση με την οποία αιτιολογείται η απόφαση για ακόμα μια αύξηση του επιτοκίου αναφέρεται ότι ο πληθωρισμός προβλέπεται να παραμείνει πολύ υψηλός για πάρα πολύ καιρό και για τον λόγο αυτό «το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αυξήσει τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με την αποφασιστικότητά του να διασφαλίσει την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%».

Η ΕΚΤ τονίζει ότι το αυξημένο επίπεδο αβεβαιότητας ενισχύει την ανάγκη μιας προσέγγισης η οποία θα καθορίζεται από την εκτίμησή του για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το φως των νέων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού.

We raised interest rates by 0.5 percentage points.



