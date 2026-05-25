Τα χρέη του Δημοσίου ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ – Μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων φτάνουν τα 3,9 δισ. ευρώ

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δείχνουν ότι «φούσκωσαν» κατά 526 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του έτους σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025 φτάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ (από 2,58 δισ. ευρώ).

Τα χρέη του Δημοσίου σηματοδοτούν προβλήματα ρευστότητας σε προμηθευτές του δημοσίου, μεταξύ των οποίων μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, εάν συνυπολογιστούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 766 εκατ. ευρώ, τότε τα χρέη του Δημοσίου σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους εκτοξεύονται στα 3,869 δισ. ευρώ, από 3,299 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2025, με αύξηση 570 εκατ. ευρώ σε τρεις μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα νοσοκομεία είναι μακράν οι χειρότεροι κακοπληρωτές, με χρέη 1,590 δισ. ευρώ, από 1,397 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, ήτοι αυξημένα κατά 193 εκατ. ευρώ. Ας σημειωθεί ότι τον Μάρτιο συγκριτικά με τον Απρίλιο παρατηρείται μείωση της τάξης των 106 εκατ. ευρώ και σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τους συμψηφισμούς claw back.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης έφτασαν τον Μάρτιο του 2026 στα 668 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2026 με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων. Σημειώνεται ότι το ποσό περιλαμβάνει και ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ που είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 199 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) ανήλθαν σε 412 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 34 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Όμως η αύξηση των οφειλών είναι τεράστια σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 οπότε και είχαν αποκλιμακωθεί στα 180 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου μείωσαν τις οφειλές τους σε 165 εκατ. ευρώ, από 200 εκατ. ευρώ ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2025 τα συγκεκριμένα χρέη ήταν 208 εκατ. ευρώ.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Αύξηση παρουσίασαν το α’ τρίμηνο του 2026 και οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, οι οποίες ανήλθαν σε 766 εκατ. ευρώ από 722 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025, οι οποίες αναλύονται σε:

ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρου, με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών 329 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 160 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών)

λοιπές εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω των 90 ημερών έφτασαν τα 168 εκατ. ευρώ.

εκκρεμείς επιστροφές φόρων κάτω των 90 ημερών που διαμορφώθηκαν σε 437 εκατ. ευρώ από 343 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο ενώ στο τέλος του 2025 ήταν 722 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.