Κίνα – Ρωσία: Αύξηση 19,7% στον όγκο εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών

Σε ένα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, οι δύο παγκόσμιες υπερδυνάμεις, Κίνα και Ρωσία αποδεικνύουν πως επιθυμούν την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους μετά και τη συνάντηση των ηγετών τους, Σι και Πούτιν.

Το υπουργείο Εμπορίου (ΜΟC) στο Πεκίνο, ανακοίνωσε ότι ο όγκος του εμπορίου μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας κατέγραψε ετήσια αύξηση 19,7% στα 85,2 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 73,22 δισεκατομμύρια ευρώ) την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, σηματοδοτώντας μία καλή έναρξη για τη φετινή χρονιά.

Ο Χε Γιαντόνγκ ένας εκπρόσωπος του MOC, δήλωσε στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ότι ο ετήσιος όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας ξεπέρασε τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 171,87 δισεκατομμύρια ευρώ) για 3η συνεχόμενη χρονιά.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου και οι αρμόδιες ρωσικές αρχές έχουν υπογράψει έγγραφα συμφωνιών συνεργασίας για το εμπόριο και την υποστήριξη της πολυμέρειας στο εμπόριο, δήλωσε ο Χε, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν την ενίσχυση της επικοινωνίας τους για οικονομικές και εμπορικές πολιτικές, αλλά και για τη χρήση νέου ποιοτικού εργατικού δυναμικού, ώστε να δημιουργηθούν νέες κινητήριες αναπτυξιακές δυνάμεις για την αναβάθμιση του εμπορίου των αγαθών και των υπηρεσιών.