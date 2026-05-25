Το πετρέλαιο καταρρέει, με πτώση που αγγίζει το 6%, καθώς «φουντώνουν» οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν

Κάθετη πτώση σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου διευρύνοντας τις απώλειες της περασμένης εβδομάδας, καθώς καλλιεργήθηκαν προσδοκίες ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να αποδυναμώσει τις ελπίδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent καταγράφουν πτώση πάνω από 5,5% υποχωρώντας κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας (25.5.2026), καθώς οι επενδυτές άρχισαν να θεωρούν πολύ πιθανό το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ως μέρος της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου, με απελευθέρωση ορισμένων παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και με το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης να παραπέμπεται σε νέες διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών.

Αυτές οι προσδοκίες πίεσαν και τις τιμές του αμερικανικού αργού WTI που υποχωρεί προς τα 91 δολάρια το βαρέλι, με πτώση που αγγίζει το 6% στις συναλλαγές της Δευτέρας.

Αν και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να επιτευχθεί επίσημη συμφωνία, προσθέτοντας ότι δεν θα «βιαστεί», οι επενδυτές εκτιμούν ότι ένα πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα παρείχε σημαντική ανακούφιση στις μεγάλες ασιατικές οικονομίες και θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, δεδομένου ότι από την πλωτή οδό μεταφέρεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και LNG.

Η σύγκρουση στο Ιράν και ο διπλός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ έχουν διαταράξει σοβαρά τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, αναγκάζοντας τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής να σταματήσουν την παραγωγή αργού κατά πολλά εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.