Equal Payment: Έρχεται η ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών

Στο αυριανό (26.05.2026) υπουργικό συμβούλιο έρχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, θέμα που είχε αναδείξει πρώτο το newsit.gr.

Επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες μας, η ευρωπαϊκή οδηγία για ίση αμοιβή μεταξύ των φύλων (equal payment), θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο και μετέπειτα θα τεθεί προς ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίστηκε το 2023 και πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών – μελών έως τις 7 Ιουνίου 2026, βάζοντας τέλος στις μισθολογικές ανισότητες και προασπίζοντας τον σεβασμό της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

Τι αναφέρει η οδηγία

Το πλαίσιο αφορά εργαζόμενους και εργοδότες τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν πληροφορίες σχετικά με τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο, για κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας με αυτούς.

Επιπλέον, δεν θα εμποδίζονται να γνωστοποιούν τις αμοιβές τους όταν πρόκειται για την επιβολή της αρχής της ισότητας της αμοιβής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εργοδοτών:

Οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των γυναικών και ανδρών εργαζομένων.

Δεν επιτρέπεται να ρωτούν αυτούς που αναζητούν εργασία σχετικά με την τρέχουσα ή την προηγούμενη αμοιβή τους και να αποκλείουν υποψήφιους εργαζόμενους, λόγω επικείμενης εγκυμοσύνης.

Οφείλουν να πληροφορούν σε ετήσια βάση όλους τους εργαζομένους τους για το δικαίωμά τους να ζητούν και να λαμβάνουν εγγράφως πληροφορίες σχετικά με το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους και τα μέσα επίπεδα αμοιβής, ανά φύλο, για τους συναδέλφους που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Eάν υπάρξει χάσμα αμοιβών σε ποσοστό 5% ή παραπάνω, ο εργοδότης υποχρεούται να διορθώσει άμεσα το ποσό των αμοιβών.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι εντοπίσουν κάποια παράβαση μπορούν να προβούν σε δίωξη εις βάρος των εργοδοτών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν ότι δεν έχουν προβεί σε διακρίσεις.

Στην οδηγία ορίζονται και οι υποχρεώσεις του κράτους – μέλους σχετικά με τις κυρώσεις, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν πρόστιμα και να έχουν αποτελεσματικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα.

Η ισότητα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχει ήδη θεσπιστεί και λειτουργεί το μέτρο της υποχρεωτικής ποσόστωσης 33% για τις γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών (αφορά εταιρείες με συγκεκριμένα κριτήρια), αλλά και ποσοστώσεις φύλου σε συλλογικά όργανα, ακόμα και στις υποψηφιότητες των βουλευτικών εκλογών.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό της Ελλάδας για το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα ανέρχεται στο ποσοστό του 13,4% και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Εν όψει της οριστικοποίησης του πλαισίου που θα υιοθετήσει η χώρα, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως συναντήθηκε με τους επικεφαλής των κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο και συζήτησαν προτάσεις βελτίωσης οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του τελικού κειμένου του επερχόμενου νομοσχεδίου.