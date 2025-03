Dust+Cream: Στοχεύει σε επέκταση στο εξωτερικό με νέες επενδύσεις ύψους 4,5 εκατ. ευρώ

Η επέκταση της DUST+CREAM στις αγορές του εξωτερικού αποτελεί τον νέο στόχο της CREAM TEAM ABEE για το 2025, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, που διαχειρίζεται την ελληνική αλυσίδα καλλυντικών, Λέανδρος Καρακατσάνης, σε δημοσιογραφική ξενάγηση στα γραφεία της εταιρείας στη Νικόπολη της Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητη για την ανάπτυξη της εταιρείας στο εξωτερικό κρίνεται η ολοκλήρωση της επέκτασης της παραγωγής στην Ελλάδα, όπως επισήμανε ο κ. Καρακατσάνης, προσθέτοντας ότι η DUST+CREAM θα συμμετέχει σε περισσότερες εκθέσεις του εξωτερικού για να διευρύνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης της σε νέες αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, μελλοντικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η επέκταση των καταστημάτων της μέσω μοντέλου master franchise σε χώρες των Βαλκανίων, σύμφωνα με τον κ. Καρακατσάνη, αλλά θα πραγματοποιηθεί αφού γίνει η είσοδος της εταιρείας σε νέα κανάλια της αγοράς.

Για την επέκταση της εταιρείας σε άλλα κανάλια ευρείας κατανάλωσης, η CREAM TEAM σχεδιάζει να δημιουργήσει μία ακόμα προϊοντική σειρά με διαφορετικό εμπορικό σήμα. «Στοχεύουμε σε επενδύσεις σε νέα κανάλια πωλήσεων, μέσω της χονδρικής, δημιουργώντας ένα business unit, που ουσιαστικά εμπορεύεται μπράντες εκτός της DUST+CREAM», σημείωσε ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, Παναγιώτης Κλειδόπουλος.

Όσον αφορά την τοποθέτηση των προϊόντων DUST+CREAM στα φαρμακεία ή shop in shop μέσα σε σούπερ μάρκετ, είναι στρατηγική απόφαση της εταιρείας να μην γίνει επέκταση. Ωστόσο, η εταιρεία διατηρεί συνεργασία με σούπερ μάρκετ για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (Private Label) της. «Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη συνεργασία με τα Market In και τα Discount σε κατηγορία PL και είμαστε ήδη σε συνομιλίες με την Μασούτης και τα My market, αλλά βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο», ανέφερε ο Διευθυντής Χονδρικής Πώλησης και Εξαγωγών της εταιρείας, Νικόλαος Σπανόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η DUST+CREAM έχει ήδη παρουσία στο Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για δημιουργία σημείου πώλησης στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος αλλά σε περιφερειακά αεροδρόμια.

Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας την περίοδο 2025 – 2026

Για την διετία 2025 – 2026, το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας διαμορφώνεται γύρω στα 4,5 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με τον κ. Καρακατσάνη, περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την μετεγκατάσταση, επέκταση και διαμόρφωση του σύγχρονου χώρου παραγωγής. Επιπλέον, η εταιρεία θα προχωρήσει σε ανακαινίσεις γραφείων των κεντρικών υπηρεσιών και σε αγορές νέων μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής στα πλαίσια της στρατηγικής ενίσχυσης των κρεμικών και μακιγιάζ.

Τέλος, στο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας εντάσσονται οι ψηφιακές επενδύσεις, όπως η αναβάθμιση των υποδομών Logistics, των υποδομών Cloud, τα συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής και η αγορά νέου εργαστηριακού εξοπλισμού για το χημείο.

Κατά το 2024, ο κύκλος εργασιών (τζίρος) της CREAM TEAM ανήλθε σε 17,7 εκατ. ευρώ έναντι 16,5 εκατ. ευρώ το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Για το 2025 αναμένονται διψήφια ποσοστά στις πωλήσεις, κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, όπως πρόβλεψε ο κ. Κλειδόπουλος.

Αναφορικά με τα μεικτά κέρδη της εταιρείας, ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ και το ύψος του δανεισμού διαμορφώθηκε στα 4,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Επιπρόσθετα, το 2024, ολοκληρώθηκε το τετραετές επενδυτικό πλάνο της CREAM TEAM ύψους 4,093 εκατ. ευρώ, στο οποίο είχε προχωρήσει για την ανακαίνιση των καταστημάτων και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και για την επέκταση της εταιρείας στην κυπριακή αγορά.

Σημειώνεται ότι η Cream Team ιδρύθηκε το 2000 στην Θεσσαλονίκη και άνοιξε το πρώτο κατάστημα DUST+CREAM στην Καλαμάτα το 2012 με τη μέθοδο του franchise. Πλέον, η εταιρεία διαθέτει δίκτυο 87 καταστημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, εκ των οποίων τα 53 είναι franchise και τα 29 εταιρικά στην Ελλάδα και 5 στην Κύπρο, καθώς και 2 eshops στις αντίστοιχες αγορές.

Αυτή την στιγμή έχει 10% μερίδιο αγοράς στα εξειδικευμένα beauty shops και 3% στο σύνολο της αγοράς, ενώ πάνω από 400.000 καταναλωτές επισκέπτονται κάθε μήνα τα καταστήματα του δικτύου DUST+CREAM.

Στο εργοστάσιο παράγονται 3,5 εκατ. τεμάχια τον χρόνο με μία βάρδια παραγωγής, αλλά υπάρχει δυναμικότητα παραγωγής 4,5 εκατ. τεμάχια τον χρόνο, με την προσθήκη μίας ακόμη βάρδιας.

Το 77% προϊόντων που πωλούνται από τα καταστήματα φέρουν το εμπορικό σήμα DUST+CREAM, ενώ το υπόλοιπο 23% είναι από ξένους οίκους των οποίων η εταιρεία έχει την αποκλειστική διανομή.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία διαχειρίζεται 7.500 κωδικούς μαζί με τις πρώτες ύλες. Από αυτούς οι 2.500 κωδικοί βρίσκονται στα ομώνυμα καταστήματα, ενώ οι 800 αντιστοιχούν στο 20% του τζίρου της εταιρείας.