Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ τα POS και η διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές

Ένα νέο κύμα ελέγχων δρομολογεί η ΑΑΔΕ, καθώς οι φορολογικές αρχές διαπιστώνουν ότι μέρος της φοροδιαφυγής μεταφέρεται πλέον στο πεδίο των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Παρά την καθολική σχεδόν διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS, που τα τελευταία χρόνια συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και στη μείωση της φοροδιαφυγής, ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ εντοπίζουν νέες πρακτικές απόκρυψης τζίρου μέσω αδήλωτων τερματικών πληρωμών.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Ορισμένες επιχειρήσεις φέρεται να χρησιμοποιούν POS συνδεδεμένα με παρόχους ή τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού χωρίς να τα έχουν δηλώσει στα μητρώα της φορολογικής διοίκησης.

Στην πράξη, ο καταναλωτής πραγματοποιεί κανονικά την πληρωμή του με κάρτα, όμως τα στοιχεία της συναλλαγής δεν εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης της ΑΑΔΕ.

Αποτέλεσμα είναι μέρος των εσόδων να μην καταγράφεται επισήμως, ενώ οι εισπράξεις καταλήγουν σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο δυσχεραίνεται ο έλεγχος των πραγματικών οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων και περιορίζεται η δυνατότητα διασταυρώσεων από τις φορολογικές αρχές.

Εστίαση και τουρισμός στο επίκεντρο

Οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως σε κλάδους με αυξημένη χρήση καρτών και μεγάλο όγκο καθημερινών συναλλαγών, όπως η εστίαση, η διασκέδαση και ο τουρισμός. Κατά τη θερινή περίοδο, οι έλεγχοι αναμένεται να ενταθούν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές όπου καταγράφεται υψηλή καταναλωτική κίνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό ποσοστό των αδήλωτων POS που έχουν εντοπιστεί συνδέεται με παρόχους στη Βουλγαρία, ενώ ανάλογες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Λιθουανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα κενά που εκμεταλλεύονται οι επιτήδειοι

Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα μεταφέρονται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια επιστρέφουν στην Ελλάδα με τρόπους που δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους. Η γεωγραφική εγγύτητα ορισμένων χωρών διευκολύνει τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός του τραπεζικού συστήματος, γεγονός που περιπλέκει το έργο των ελεγκτών.

Η ΑΑΔΕ παρακολουθεί επίσης περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές ή μέσα πληρωμών τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά μητρώα της φορολογικής διοίκησης, επιχειρώντας να εντοπίσει τυχόν αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και δηλωμένων εισπράξεων.

Βαριές κυρώσεις για τους παραβάτες

Η χρήση POS από πάροχο του εξωτερικού δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία, αρκεί το τερματικό να έχει δηλωθεί κανονικά στην ΑΑΔΕ και να αποστέλλει τα απαιτούμενα στοιχεία συναλλαγών στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων, ωστόσο, τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εγκατάστασης και λειτουργίας POS προβλέπονται χρηματικές κυρώσεις, ενώ η μη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές μπορεί να επιφέρει πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ ανάλογα με το καθεστώς τήρησης βιβλίων της επιχείρησης. Αντίστοιχα, σημαντικές κυρώσεις προβλέπονται και για παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που δεν τηρούν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.