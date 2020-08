Η Edenred, η κορυφαία πλατφόρμα υπηρεσιών και πληρωμών και καθημερινός συνεργάτης για τον επιχειρηματικό κόσμο, παρουσιάζει τη νέα κάρτα εταιρικών παροχών MyBenefits®.

Μια πρωτοβουλία της Edenred στην Ελλάδα, η κάρτα MyBenefits® έρχεται να συμπληρώσει την οικογένεια των παροχών σε εργαζόμενους που προσφέρει συνολικά η εταιρεία, σε περισσότερες από 5.500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αποτελεί μια ευέλικτη, All in One λύση, την οποία κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει και να τροποποιήσει, βάσει της δικής της πολιτικής παροχών, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο, εξατομικευμένες προτάσεις προς τους εργαζομένους της.

Αρχικά, η κάρτα MyBenefits® θα εστιάσει σε παροχές που συνδέονται με τις διακοπές και κατ’ επέκταση υποστηρίζουν τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά και το well-being των εργαζομένων γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, ανταποκρινόμενη στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα, αλλά και διεθνώς και αξιοποιώντας παράλληλα τα εργαλεία που προσφέρει το κράτος, η Edenred, δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες, μέσω της κάρτας MyBenefits®, να αξιοποιήσουν την παροχή του εταιρικού Holiday Voucher και με τους εργαζομένους τους, να στηρίξουν όλοι μαζί τον κλάδο του τουρισμού που έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους στον ελληνικό προορισμό της επιλογής τους.

Η νέα κάρτα MyBenefits® μπορεί να εξαργυρωθεί σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις με POS στην Ελλάδα (τουριστικά καταλύματα, τουριστικά πρακτορεία, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κ.ά.), έως 300€ ανά εργαζόμενο το χρόνο.