Wall Street: Νέα άνοδος με νέο ρεκόρ για Dow Jones και το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή

Το δεκαετές αμερικανικό ομόλογο υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,56%
Wall street district in New York City with USA flags in the background. Famous financial district in New York City Lower Manhattan.
Με θετικό πρόσημο έκλεισε την εβδομάδα η Wall Street, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη Μέση Ανατολή και να ελπίζουν πως ο πόλεμος στο Ιράν δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμα.

Η Wall Street έκλεισε και πάλι με κέρδη στη συνεδρίαση της Παρασκευής (22.5.2026), καθώς αρχίζει να δημιουργείται κλίμα αισιοδοξίας ως προς το ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να τελειώσει πριν προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στην παγκόσμια οικονομία. 

Ενώ κοντεύουν τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου  το Ιράν εξετάζει την τελευταία πρόταση που υπέβαλαν οι ΗΠΑ. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, που θεωρείται βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, έφτασε στο Ιράν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχει «μικρή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά σχεδόν 300 μονάδες ή κατά 0,58% στις 50.579,70 μονάδες και σε ιστορικά υψηλά, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,37% στις 7.473,47 μονάδες, «κλείνοντας» οκτώ σερί εβδομάδες ανόδου και σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση από το 2023. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε κέρδη 0,19% στις 26.343,97 μονάδες. Στο σύνολο της εβδομάδας, και οι τρεις δείκτες φέρουν θετικό πρόσημο.

Παράλληλα, μικτά κινήθηκαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 4,56%, το 2ετές σημείωσε άνοδο κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,13% και το 30ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά δύο μονάδες βάσης στο 5,06%.

