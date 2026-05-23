Αβοκάντο: 15.000 στρέμματα στην Κρήτη, με μέση παραγωγή 1,2 τόνους ανά στρέμμα – Πρόκληση οι ανάγκες σε νερό

Η καλλιέργεια του αβοκάντο επιχειρεί δυναμικό «μπάσιμο» στην ελληνική σκηνή, ενώ στην Κρήτη έχει ήδη αποκτήσει σταθερή θέση στον αγροτικό χάρτη, έχοντας σημαντική οικονομική αξία και αυξανόμενη ζήτηση.

Η δημοφιλία του αβοκάντο στην Κρήτη είναι τόσο μεγάλη, που έχει δημιουργηθεί έκταση 15.000 στρεμμάτων με μέση παραγωγή 1,2 τόνους ανά στρέμμα, σύμφωνα με την ερευνήτρια του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, Τζατζάνη Θηρεσία-Τερέζα.

Μπορεί τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ καταγράφουν περίπου 5.000 δηλωμένα στρέμματα, αλλά όσοι παρακολουθούν από κοντά την καλλιέργεια στο νησί εκτιμούν ότι η πραγματική έκταση ξεπερνά τα 15.000 στρέμματα, όπως δήλωσε η ίδια στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Όπως διευκρινίζει, η μέση παραγωγή εκτιμάται περίπου στους 1,2 τόνους ανά στρέμμα αλλά οι αποδόσεις δεν είναι ίδιες παντού. Επηρεάζονται από την περιοχή, την ποικιλία, την ηλικία των δέντρων, τη φροντίδα του παραγωγού και, κυρίως, από τη διαθεσιμότητα νερού.

Παρά την καλή προσαρμογή του στις συνθήκες της Κρήτης, το αβοκάντο δεν είναι εύκολη καλλιέργεια. Πριν από κάθε νέα φύτευση χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση του εδάφους και της επάρκειας και της ποιότητας του νερού, αλλά παρά την απαιτητική προσπάθεια που χρειάζεται παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στους παραγωγούς.

Αυτό συμβαίνει επειδή αποτελεί μια από τις λίγες δενδρώδεις καλλιέργειες που μπορούν να προσφέρουν υψηλό εισόδημα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρωτογενής τομέας δέχεται έντονες πιέσεις από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο σε σχέση με μεγάλες παραγωγικές περιοχές του εξωτερικού, όμως η ελληνική καλλιέργεια έχει ως συγκριτικό πλεονέκτημα την περιορισμένη παρουσία εχθρών και ασθενειών και αυτό επιτρέπει σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και τη βιολογική παραγωγή.