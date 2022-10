Τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη έδωσε σήμερα (19.10.2022) στη δημοσιότητα η Eurostat.

Στην Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 12,1% το Σεπτέμβριο του 2022, από 11,2% τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2021, σύμφωνα με τη Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 9,9% το Σεπτέμβριο του 2022, από 9,1% τον Αύγουστο. Ένα χρόνο νωρίτερα, το Σεπτέμβριο του 2021, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν στο 3,4%, αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 10,9% τον Σεπτέμβριο του 2022, από 10,1% τον Αύγουστο και 3,6% το Σεπτέμβριο του 2021.

