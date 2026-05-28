e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες

Πραγματοποιήθηκε η 9η διαδοχική καταβολή επιστροφών αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ, συνολικού ύψους 433.384,88 ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (28.5.2026) η διοίκηση του φορέα.

Η καταβολή ποσών αφορά σε εισφορές κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020, αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η επιστροφή αφορά:

Δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των ΝΠΙΔ.

Μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ. και ΙΔΟΧ).

Δικαιούχοι είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας έως και τις 22.5.2026, ανεξαρτήτως αν έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ή όχι.

Πίστωση ποσών

Στο πλαίσιο της ένατης καταβολής θα πιστωθούν ποσά σε 1.747 δικαιούχους.

Το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό ανέρχεται σε 6.531,30 ευρώ.

Τα ποσά θα καταβληθούν απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τι ισχύει για όσους έχουν οφειλές

Στους οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένης ή μη) με το αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4387/2016 – ΦΕΚ 85 Α’, όπως ισχύει & άρθρο 1 της με α. π. Δ.15/Δ’/90598/11.11.2021 Υ.Α. – ΦΕΚ 5404 Β’).

Απλοποίηση της διαδικασίας

Κατόπιν της 63/2024 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), η εν λόγω διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών διεκπεραιώνεται χωρίς την αναζήτηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.

Επόμενες καταβολές

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 23.05.2026 και μετέπειτα, προκειμένου τα δικαιούμενα ποσά να τους αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε επόμενη καταβολή.

Παράταση λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών έως 31.12.2026

Επίσης, παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η λειτουργία: