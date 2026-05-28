Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο «μαμούθ» 200 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο τα παράνομα προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, λόγω διακίνησης παράνομων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας της,

Σε μία από τις πιο ηχηρές παρεμβάσεις της απέναντι στις κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμώρησε την Temu, με την κατηγορία ότι απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους Ευρωπαίους καταναλωτές από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα.

Σύμφωνα με την ΕΕ, η Temu δεν πραγματοποίησε επαρκή αξιολόγηση κινδύνου σχετικά με την παρουσία παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα της. Οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν ότι η εταιρεία απέτυχε να εντοπίσει, να αναλύσει και να περιορίσει συστημικούς κινδύνους που σχετίζονται με μη ασφαλή προϊόντα.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Euractiv, οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι ευρωπαϊκές αρχές έδειξαν ότι οι καταναλωτές είχαν «υψηλή πιθανότητα» να συναντήσουν μη συμμορφούμενα είδη, όπως παιδικά παιχνίδια και ηλεκτρονικά προϊόντα που δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο τρόπος λειτουργίας των αλγορίθμων προώθησης προϊόντων της Temu. Οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν ότι η εταιρεία δεν αξιολόγησε σωστά πώς τα συστήματα προτάσεων και οι συνεργασίες με influencers ενδέχεται να ενισχύουν τη διάδοση παράνομων ή επικίνδυνων προϊόντων.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες της πανευρωπαϊκής ένωσης καταναλωτών BEUC και 17 εθνικών οργανώσεων προστασίας καταναλωτών. Η Temu είχε ήδη τεθεί υπό επίσημη διερεύνηση από το 2024, όταν η Κομισιόν άνοιξε διαδικασία εξέτασης πιθανών παραβιάσεων του DSA, με επίκεντρο τα παράνομα προϊόντα, τις «εθιστικές» πρακτικές σχεδιασμού της εφαρμογής και τη διαφάνεια των αλγορίθμων της.

Η πλατφόρμα, που ανήκει στον κινεζικό όμιλο PDD Holdings, γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη στην Ευρώπη από το 2023 και μετά, προσελκύοντας εκατομμύρια καταναλωτές με εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε ρούχα, gadgets, είδη σπιτιού και αξεσουάρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, η Temu διαθέτει πλέον πάνω από 90 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Κομισιόν έδωσε στην Temu προθεσμία έως τα τέλη Αυγούστου για να παρουσιάσει σχέδιο συμμόρφωσης. Εάν οι ευρωπαϊκές αρχές κρίνουν ότι η ανταπόκριση της εταιρείας δεν είναι επαρκής, ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες κυρώσεις ή ακόμη και περιοδικά πρόστιμα.

Η υπόθεση αποκτά και σαφή γεωπολιτική διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει σταδιακά τον έλεγχο απέναντι στις μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Temu και η Shein, επιχειρώντας να προστατεύσει τόσο τους Ευρωπαίους καταναλωτές όσο και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από αυτό που αρκετοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν πλέον «ψηφιακό dumping».

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση Temu θεωρείται δοκιμασία για την αξιοπιστία του ίδιου του DSA. Οι Βρυξέλλες θέλουν να αποδείξουν ότι ο νέος κανονισμός δεν αποτελεί απλώς θεωρητικό εργαλείο, αλλά μπορεί να επιβάλει πραγματικό κόστος σε πολυεθνικές πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.