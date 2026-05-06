Ανοδικό ξέσπασμα στις αγορές που αντιδρούν στα αισιόδοξα μηνύματα για συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Άλμα 3% στην Αθήνα

Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της Αθήνας ενώ κλίμα αισιοδοξίας επικρατεί και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι αγοραστές επιστρέφουν δυναμικά στις μετοχές, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις ευρωπαϊκές, στον απόηχο των πληροφοριών για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών δοκιμάζει να κινηθεί και πάνω από τις 2.300 μονάδες καταγράφοντας στη συνεδρίαση της Τετάρτης (6.5.2026) άνοδο που ξεπέρασε και το 3%, με την αξία των συναλλαγών να αυξάνεται προς τα 200 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,5% περίπου (κατά τις 13.30), ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό περίπου 1,5%. Ισχυρή ώθηση στον Γ.Δ. δίνουν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να σημειώνει άνοδο πάνω από 5%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των τραπεζών, όπως η Alpha Bank, η Πειραιώς, η Eurobank, η Optima bank αλλά και μετοχές όπως Titan, Aegean Airlines, Viohalco κ.α..

Την ίδια ώρα ρευστοποιήσεις κερδών σημειώνονται σε μετοχές της Motor Oil, των ΕΛΠΕ και της Jumbo που είναι αυτές με την μεγαλύτερη πτώση.

Ας σημειωθεί ότι ανοδικό ξέσπασμα παρατηρείται και στην Ευρώπη. Στο Λονδίνο οι τιμές αντιδρούν έντονα ανοδικά με τον δείκτη FTSE να ενισχύεται σε ποσοστό γύρω στο 2,5%. Την ίδια στιγμή στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX εμφανίζει μεγαλύτερη άνοδο που αγγίζει το 3% όπως και ο CAC 40 στο Παρίσι.