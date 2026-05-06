Αγορές

Χρηματιστήρια: Προσδοκίες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή δίνουν ώθηση στις μετοχές – Το 2% άγγιξε η άνοδος στην Αθήνα

Η υποχώρηση στην τιμή του πετρελαίου συμβάλει στη θετική εικόνα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Προσθέστε το newsit.gr στη Google

για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης

Τοι Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε με θετικό πρόσημο τη συνεδρίαση της Τετάρτης (6.5.2026), «πατώντας» πάνω στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να μη διαρκέσει για πολύ ακόμα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:30 διαμορφώνεται στις 2.270,31 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,71%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,16 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor, της Alpha Bank, της Viohalco και της Πειραιώς. Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ  και της Σαράντης. Ανοδικά κινούνται 75 μετοχές, 17 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Παρόμοια εικόνα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που έχουν πάρει με τη σειρά τους το θετικό μήνυμα από τις δηλώσεις Τραμπ και έχουν ξεκινήσει «στο πράσινο» τη σημερινή συνεδρία. 

Ο γερμανικός DAX βρίσκεται στο +1,5%, ο γαλλικός CAC 40 στο +1,6%, ο βρετανικός FTSE 100 στο +1,6%, ο ιταλικός FTSE MIB στο +1,2%, ο ισπανικός IBEX 35 στο +1,4% και η πανευρωπαϊκή υψηλή κεφαλαιοποίηση του Stoxx 50 στο +1,5%.

Σημειώνεται ότι πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου  για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι η «Επιχείρηση Επική Οργή» ολοκληρώθηκε σημειώνοντας ότι οι στόχοι της έχουν επιτευχθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
118
108
107
99
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo