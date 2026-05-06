Χρηματιστήρια: Προσδοκίες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή δίνουν ώθηση στις μετοχές – Το 2% άγγιξε η άνοδος στην Αθήνα

Τοι Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε με θετικό πρόσημο τη συνεδρίαση της Τετάρτης (6.5.2026), «πατώντας» πάνω στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να μη διαρκέσει για πολύ ακόμα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:30 διαμορφώνεται στις 2.270,31 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,71%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,16 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,85%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,56%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor, της Alpha Bank, της Viohalco και της Πειραιώς. Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ και της Σαράντης. Ανοδικά κινούνται 75 μετοχές, 17 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Παρόμοια εικόνα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που έχουν πάρει με τη σειρά τους το θετικό μήνυμα από τις δηλώσεις Τραμπ και έχουν ξεκινήσει «στο πράσινο» τη σημερινή συνεδρία.

Ο γερμανικός DAX βρίσκεται στο +1,5%, ο γαλλικός CAC 40 στο +1,6%, ο βρετανικός FTSE 100 στο +1,6%, ο ιταλικός FTSE MIB στο +1,2%, ο ισπανικός IBEX 35 στο +1,4% και η πανευρωπαϊκή υψηλή κεφαλαιοποίηση του Stoxx 50 στο +1,5%.

Σημειώνεται ότι πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι η «Επιχείρηση Επική Οργή» ολοκληρώθηκε σημειώνοντας ότι οι στόχοι της έχουν επιτευχθεί.