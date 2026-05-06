Το πετρέλαιο σε πτώση μετά το τέλος της επιχείρησης «Επική Οργή» αλλά η αγορά είναι επιφυλακτική για το επόμενο σχέδιο

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Τετάρτης (6.5.2026), για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι η «Επιχείρηση Επική Οργή» ολοκληρώθηκε σημειώνοντας ότι οι στόχοι της έχουν επιτευχθεί.

Οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν στα 108 δολάρια ανά βαρέλι και διαπραγματεύονται γύρω από αυτά τα επίπεδα ενώ την αντοχή των 100 δολαρίων δοκιμάζει το WTI, εν μέσω διεργασιών στο επιτελείο των ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν προσωρινά την προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα ακινητοποιημένα πλοία να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, δίνοντας χρόνο για να αξιολογηθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί πιθανή συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ωστόσο, ο αποκλεισμός των ΗΠΑ σε πλοία που ταξιδεύουν από και προς ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ. Η Ουάσινγκτον στρέφει τώρα την προσοχή της στο άνοιγμα των Στενών αντιμετωπίζοντας αυξανόμενη πίεση από άλλα κράτη αλλά και αυξανόμενη εσωτερική πίεση για την διάρκεια του πολέμου.

Αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν την αγορά πετρελαίου καθώς εκτυλίσσονται σε ένα πλαίσιο συνεχιζόμενου αδιεξόδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με μικρή πρόοδο ως προς την ανανέωση των διαπραγματεύσεων, καθώς η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τυχόν συνομιλίες εξαρτώνται από την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ.