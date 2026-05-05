«Άτολμη» αντίδραση στα χρηματιστήρια που ψάχνουν κατεύθυνση καθώς δοκιμάζεται η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν

Ήπια ανοδική αντίδραση σημειώνουν οι τιμές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενώ οριακές διακυμάνσεις σημειώνει ο Γενικός Δείκτης Τιμών στην ελληνική αγορά, καθώς η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει τους επενδυτές.

Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές μετοχές στα χρηματιστήρια άνοιξαν με πτώση αλλά ανέκαμψαν και συνεχίζουν ανοδικά στο ξεκίνημα των συναλλαγών της Τρίτης (5.5.2026) με τους επενδυτές να εμφανίζονται νευρικοί καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε οριακές διακυμάνσεις πριν σταθεροποιηθεί στο «πράσινο», με κέρδη γύρω στη μισή ποσοστιαία μονάδα, μετριάζοντας τις απώλειες που καταγράφει εδώ και ένα μήνα.

Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης άνοιξαν με πτώση και επιχειρούν άνοδο. Στο Λονδίνο ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 υποχωρεί κατά 1% αλλά την ίδια στιγμή τα χρηματιστήρια σε Γερμανία και Γαλλία εμφανίζουν κέρδη για τους βασικούς δείκτες.

Στην Αθήνα ο Γενικός Δείκτης Τιμών ενισχύεται, σε ποσοστό όμως που δεν ξεπερνά τη μισή ποσοστιαία μονάδα, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για τα τεκταινόμενα στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρατηρούνται επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές τραπεζών και εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης ενώ οι πωλητές έχουν το πάνω χέρι στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Οι συναλλαγές πλησιάζουν τα 20 εκατ. ευρώ περί τις 11.00 ώρα Ελλάδας.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των Allwyn, Eurobank, Κύπρου και Metlen.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Τιτάν.

Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 26 πτωτικά και 24 παραμένουν σταθερές.