Ανάκαμψη στη Wall Street – Αναζητούν κατεύθυνση οι ευρωαγορές

Η Wall Street επιχειρεί την Τρίτη (5.5.2026) να επιστρέψει δυναμικά στα κέρδη, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα που δημιουργεί ο ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να απορροφήσουν ένα μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης. μετά τις επιθέσεις των ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κομμάτι των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Λίγο μετά το άνοιγμα, Dow Jones σημειώνει κέρδη +0,4%, ο S&P 500 +0,7% και ο Nasdaq +0,9%. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν διορθωτικές τάσεις μετά το ράλι της Δευτέρας (WTI -4,4% στα 101,7 δολάρια, Brent -3,3% στα 110,7 δολάρια).

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καταγράφουν μεικτές τάσεις, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα ισχυρά τραπεζικά αποτελέσματα έναντι της ανησυχητικής κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο.

Ενώ ο τραπεζικός και ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος προσφέρουν στηρίγματα, οι απειλές για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα περιορίζουν κάθε προσπάθεια για ουσιαστική άνοδο των δεικτών. Λίγο μετά τις 18:30, πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx ενισχύεται κατά +0,3%, ο γερμανικός DAX κατά +1,4%, ο γαλλικός CAC 40 κατά +0,7%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση -1,6%.