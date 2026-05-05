Ανοδικά έκλεισε το ΧΑ με «πάτημα» τις τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ενισχύθηκε κατά 1,1% και έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες στη σημερινή συνεδρίαση (5.5.2026), με τις τράπεζες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύθηκε κατά 24,15 μονάδες ή +1,1% και έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες. Σε περίπου 31 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.199,45 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.230,21 μονάδες. Οι τράπεζες ξεχώρισαν, με τον κλαδικό δείκτη να ενισχύεται κατά +1,9%.

Η Εθνική και η Πειραιώς κατέγραψαν την ισχυρότερη άνοδο από τις συστημικές, ενώ η CrediaBank κινήθηκε υψηλότερα κατά +6%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+7,67%), της Σαράντης (+3,52%), της Εθνικής (+2,81%), της Κύπρου (+1,95%), της Metlen (+1,84%), της Πειραιώς (+1,82%) και της Alpha Bank (+1,74%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,94%) και της Aktor (-0,55%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.676.728 και 3.516.097 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 43,52 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 31,65 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 30 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.