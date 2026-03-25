Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με ώθηση από ελπίδες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Οι συνεδριάσεις άνοιξαν με κέρδη σε Παρίσι, Φρανκφούρτη και Λονδίνο
Άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα (25.3.2026) στο ξεκίνημα των συναλλαγών, εν μέσω ελπίδων για επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημειώνει άνοδο1,41%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,94%, ο γερμανικός DAX κατά 1,78% και ο γαλλικός CAC κατά 1,51%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κερδίζει 1,65% και ο ισπανικός IBEX 35 1,54%.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο στο Παρίσι ενισχύθηκε κατά 1,32%, στη Φρανκφούρτη κατά 1,68%, στο Λονδίνο κατά 0,83% και στο Μιλάνο κατά 1,34%.

