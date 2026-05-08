Πιέσεις στο ΧΑ μετά το τετραήμερο ανοδικό σερί – Κόκκινα ταμπλό και στην Ευρώπη

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (8.5.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά υποχωρεί μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 5,35%. O Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.286,02 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,75%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 23,98 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,30%), της ΔΕΗ (+1,06%), της Σαράντης (+0,82%) και της Optima Bank (+0,77%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,86%), της Coca Cola HBC (-1,68%), της Motor Oil (-1,50%) και της Πειραιώς (-1,50%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν να οδηγεί ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου, πλήττοντας τις ελπίδες ότι μια διπλωματική λύση μπορεί να βρίσκεται κοντά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,82% στις 611,28 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,74%, ο DAX στη Φρανκφούρτη κατά 1% και ο γαλλικός CAC κατά 0,90%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,22% και ο ισπανικός IBEX 35 0,67%.