Το πετρέλαιο ανακτά έδαφος πάνω από τα 100 δολάρια: Οι συγκρούσεις στο Ιράν εξανεμίζουν τις προσδοκίες της αγοράς

Ανοδικά κινούνται πάλι οι τιμές το πετρελαίου καθώς επανέρχεται η αβεβαιότητα στην αγορά με τις νέες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που απειλούν να εκτροχιάσουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τόσο του αργού πετρελαίου Brent όσο και του αμερικανικού τύπου WTI ενισχύονται σε ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 1% και 1,5% εν μέσω νέων συγκρούσεων στο Ιράν.

Ειδικότερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν πάνω από τα 100 με 101 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (8.5.2026) ανακτώντας ορισμένες από τις απώλειες που κατέγραφαν από τις αρχές της εβδομάδας την ώρα που η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ δηλώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν ιρανικές επιθέσεις και πραγματοποίησαν αμυντικά πλήγματα, ενώ αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Πάντως οι δηλώσεις ότι ο στρατός δεν σκοπεύει να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις δεν φαίνεται να καθησυχάζουν την αγορά. Τα συμβόλαια του αμερικανικού τύπου WTI διαπραγματεύονται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι προς τα 96 δολάρια με τάση περαιτέρω ανόδου.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις ανακοινώσεις από την άλλη άκρη του Ατλαντικού με την κυβέρνηση Τραμπ να αναμένει την απάντηση του Ιράν σε μια πρόταση που αποσκοπεί στο άνοιγμα του Πορθμού του Ορμούζ και στον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί σχεδόν 10 εβδομάδες, με τις εντάσεις να παραμένουν αυξημένες τόσο στον Περσικό Κόλπο όσο και στον Λίβανο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Τεχεράνη αναμένεται να δώσει την απάντησή της μέσω του Πακιστάν εντός των επόμενων δύο ημερών.

Η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην ενεργειακή αγορά με ενδεικτικές τις προειδοποιήσεις του IEA ότι ο πόλεμος στερεί από την παγκόσμια αγορά περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με την όποια ανάκαμψη της παραγωγής μετά τη σύγκρουση να προβλέπεται μακρά και σταδιακή.