Κλίμα προσδοκιών στις αγορές με ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις κερδών μετά το χθεσινό άλμα

Σε άνοδο πέρασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο μετά το αρνητικό άνοιγμα, καθώς πολλοί επενδυτές έσπευσαν να ρευστοποιήσουν κέρδη μετά την χθεσινή (6.5.2026) ισχυρή άνοδο, ακολουθώντας την τάση στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές.

Στις πρώτες ώρες συναλλαγών της Πέμπτης (7.5.2026) τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες αγορές σημειώνονται ήπιες μεταβολές των τιμών των μετοχών, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών οδεύει πάνω από τις 2.300 μονάδες με άνοδο που ξεπερνά ελαφρώς το 0,5% και λαμβάνοντας ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες.

Είναι ενδεικτικό ότι ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται σε ποσοστό που προσεγγίζει το 1,5% ενώ η αξία τ6ων συναλλαγών ήδη ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται προς το 0,6% με 0,7% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ακολουθεί οριακές διακυμάνσεις γύρω από το χθεσινό κλείσιμο.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank, της Τιτάν, της Elvalhalcor, της Lamda Development και της Κύπρου ενώ αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC, του ΟΛΠ, της Allwyn και της ΔΕΗ.

Εντωμεταξύ, την ίδια ώρα ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται στις μεγάλες ευρωπαϊκές, με τον δείκτη CAC 40 στο Παρίσι να ενισχύεται οριακά και τον γερμανικό DAX να κινείται γύρω από το χθεσινό κλείσιμο.