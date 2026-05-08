Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση

Με μικρή πτώση έκλεισε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς στη συνεδρίαση της Παρασκευής (8.5.2026), ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στο -1,11.

Μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει συνολικά κέρδη 5,35%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με πτώση 1,11% στις 2.280,09 μονάδες και ο τζίρος έφτασε τα 305,68 εκατ. ευρώ με την αξία των πακέτων να ξεπερνά τα 48 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE διολίσθησε 1,06% στις 5.798,82 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κέρδισε οριακά 0,07% στις 2.948,64 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης είχε ελεγχόμενες απώλειες 0,25% στις 2.634,91 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ του ΟΛΠ της Elvalhalcor και της Eurobank Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil, της Coca Cola HBC, της Allwyn, της Metlen και της Jumbo.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.846.576 και 2.964.402 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 46,17 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,99 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 69 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές