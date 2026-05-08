Wall Street: Ανοδικό κλείσιμο που «έχτισε» το μεγαλύτερο σερί από το 2024 για S&P 500 και Nasdaq

H Wall Street επέστρεψε δυναμικά σε τροχιά ρεκόρ, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να ολοκληρώνουν ένα εντυπωσιακό ανοδικό σερί, που είχε να επιτευχθεί από το 2024.

O Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, σημείωσε νέα ιστορικά υψηλά, προσθέτοντας 512,32 μονάδες ή 2,02% και έκλεισε στις 26.,2471μονάδες.

Στο ταμπλό, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 61,40 μονάδων, ή 0,84%, κλείνοντας στις 7.398,93 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κέρδισε 440,88 μονάδες, ή 1,71%, στις 26.247,08 μονάδες. Ο Dow Jones σημείωσε οριακή άνοδο 0,02%, στις 49,609.16 μονάδες.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης έπεσε στις 48,2 μονάδες από 49,8 τον Απρίλιο. Kαθοδική τροχιά είχαν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,36% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά μία μονάδα βάσης στο 3,89%.