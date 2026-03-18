Άνοδος στα χρηματιστήρια που καλύπτουν χαμένο έδαφος – Ποιες μετοχές δίνουν ώθηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι ευρωπαϊκές μετοχές συνεχίζουν να ανακάμπτουν, σκηνικό στο οποίο εντάσσεται και το Χρηματιστήριο Αθηνών όπου ο Γενικός Δείκτης Τιμών είναι σε τροχιά ανάκτησης χαμένου εδάφους.

Με διακυμάνσεις πάνω από τις 2.160 μονάδες σημειώνει κέρδη που ξεπέρασαν και το 1% το ελληνικό χρηματιστήριο, με άνοδο για την πλειοψηφία των μετοχών. Στις πρωινές συναλλαγές της Τετάρτης (18.3.2026) το προβάδισμα έχουν οι αγοραστές, με ενδεικτικό το γεγονός ότι σημειώνουν άνοδο όλοι οι επί μέρους δείκτες.

Ανοδικά αντιδρούν τράπεζες και μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης υποστηρίζοντας την άνοδο του Γενικού Δείκτη ενώ επιλεκτικές αγορές σημειώνονται και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Ειδικότερα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,64% (11.11 ώρα Ελλάδας). Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank, του ΟΠΑΠ, της Eurobank και της Τιτάν. Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ, των ΕΛΠΕ και της ΔΕΗ.

Η ελαφρά υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου, αν και διατηρείται στα 100 δολάρια το βαρέλι, φαίνεται ότι έχουν ενισχύσει το κλίμα στην αγορά ενώ ενδεικτικές είναι και οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,5% στις 605,59 μονάδες στις 10.10 ώρα Ελλάδας και παραμένει γύρω σε αυτά τα επίπεδα περίπου μία ώρα αργότερα.

Ανάλογη είναι η εικόνα από τη συνεδρίαση στο χρηματιστήριο του Παρισιού, με άνοδο πάνω από 0,7% και της Φρανκφούρτης 0,6% ενώ τα χρηματιστήρια στο Μιλάνο και το Λονδίνο ενισχύονται πέριξ της μισής ποσοστιαίας μονάδας.

Ο ενεργειακός κλάδος δέχεται κάποιες πιέσεις ενώ αντιδρούν ανοδικά οι χρηματοοικονομικές μετοχές.