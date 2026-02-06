Αντιδρά το Bitcoin μετά την κατάρρευση μέχρι τα 60.000 δολάρια 

Ανακάμπτει σήμερα το Bitcoin που κέρδισε έδαφος και πάνω από τα 66.000 δολάρια μετά την χθεσινή κατάρρευση στο πλαίσιο μιας συγκυρίας που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτονοιμισμάτων.

Το Bitcoin στις πρωινές συναλλαγές της Παρασκευής βρέθηκε να διαπραγματεύεται στα 66.460 δολάρια με άνοδο που άγγιξε το 6% από την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών ενώ ανακάμπτουν και τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, το Bitcoin κέρδισε 28,33% ενώ σε 12μηνη βάση η τιμή του σημειώνει μείωση κατά 32,17%.

Ας σημειωθεί ότι χθες το ισχυρό κρυπτονόμισμα είχε βυθιστεί κοντά στα 60.000 δολάρια, δείγμα της έντονης μεταβλητότητας που αντιμετώπισαν οι traders στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έχει χάσει περίπου το ήμισυ της αξίας του από την κορύφωσή του τον Οκτώβριο του 2025, εξανεμίζοντας όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του και έδωσε σήμα για την υποστήριξη της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων.

Η αισιοδοξία των επενδυτών είχε προηγουμένως ενισχυθεί από την άμεση εμπλοκή του Τραμπ στην αγορά κρυπτονομισμάτων και τις δεσμεύσεις του να χαλαρώσει τη ρύθμιση της αγοράς. Το sell-off επεκτάθηκε επίσης σε άλλα κρυπτονομίσματα, ETF και εταιρείες που έχουν μεγάλες συμμετοχές σε bitcoin. Η τελευταία πτώση έθεσε τους μακροπρόθεσμους επενδυτές του bitcoin σε δοκιμασία εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών σχετικά με τη θέση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην αγορά, με τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι το bitcoin γίνεται ολοένα και περισσότερο ένα κερδοσκοπικό περιουσιακό στοιχείο.