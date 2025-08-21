Απώλειες για πέμπτη ημέρα στον S&P 500 – Οι επενδυτές αναμένουν τις δηλώσεις Πάουελ

Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν στο κλείσιμο της Wall Street την Πέμπτη (21.8.25), με τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει πτώση για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην επικείμενη ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ.

Συγκεκριμένα στη Wall Street ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,34%, κλείνοντας στις 44.579,03 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,40%, τερματίζοντας στις 6.352,17 μονάδες. Αντίστοιχη εικόνα και για τον Nasdaq, ο οποίος κατέγραψε απώλειες 0,34%, κλείνοντας στις 21.013,53 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επενδυτές αναμένουν με ενδιαφέρον την αυριανή τοποθέτηση του Πάουελ στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας στο Jackson Hole, στο Ουαϊόμινγκ. Εκεί, ενδέχεται να δοθούν κρίσιμες ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων, την ώρα που η ανησυχία για τον επίμονο πληθωρισμό παραμένει έντονη. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME, οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα σχεδόν 80% για μείωση επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Cnbc.

Τα πρακτικά από τη συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν για την κατάσταση της αγοράς εργασίας και τον πληθωρισμό, αν και οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι είναι πρόωρο να ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων. Οι διοικητές Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν διαφώνησαν με την απόφαση διατήρησης των επιτοκίων σταθερών, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1993.