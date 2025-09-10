Γαλλία: Τι θα φέρει το πρώτο crash test του νέου πρωθυπουργού με αγορές και απεργούς

Με τις διεθνείς αγορές, αλλά και τους απεργούς της Γαλλίας θα βρεθεί αντιμέτωπος σήμερα, πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων, ο Σεμπάστιαν Λεκορνού.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού θα γίνει πρωθυπουργός της Γαλλίας σήμερα (10.9.25) εν μέσω μαζικών διαμαρτυριών αλλά και ενόψει του ανοίγματος των ευρωπαϊκών αγορών (ιδίως των ομολόγων), υπογραμμίζοντας το δύσκολο έργο που τον περιμένει καθώς προσπαθεί να προωθήσει μη δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις στον προϋπολογισμό, επισημαίνει το Bloomberg.

Ο Λεκορνού, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Άμυνας στο προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο, θα γίνει ο πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας μέσα σε δύο χρόνια. Οι δύο τελευταίοι πρωθυπουργοί απομακρύνθηκαν μετά από προσπάθειες να ψηφίσουν προϋπολογισμούς που θα μείωναν απότομα το έλλειμμα της Γαλλίας, το μεγαλύτερο στην ευρωζώνη.

Επιπλέον, ένα κίνημα βάσης που ονομάζεται Bloquons Tout, ή «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα», διοργανώνει διαμαρτυρίες σήμερα που θα επηρεάσουν σχολεία, περιφερειακά τρένα και θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στις αεροπορικές εταιρείες και ορισμένες ακυρώσεις. Τα εργατικά συνδικάτα σχεδιάζουν μαζικές απεργίες στις 18 Σεπτεμβρίου σχετικά με τις προτάσεις προϋπολογισμού της προηγούμενης κυβέρνησης, τις οποίες περιγράφουν ως μέτρα λιτότητας.

Οι βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα απέρριψαν τη συνέχιση των πολιτικών του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και ζήτησαν νέες βουλευτικές εκλογές. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκόρνου θα χρειαστεί σιωπηρή υποστήριξη από την αριστερά ή τη δεξιά για να περάσει έναν προϋπολογισμό του 2026 και να επιβιώσει από μια πιθανή πρόταση μομφής.

Για κάθε πρωθυπουργό, τα πράγματα θα ήταν πάντα περίπλοκα, δήλωσε σε συνέντευξή της η Γκεζίν Βέμπερ, ερευνήτρια αναλύτρια στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ με έδρα το Παρίσι. «Αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα με πέρυσι, όπου τα αντίπαλα κόμματα δείχνουν μικρή προθυμία για παραχωρήσεις».

Σε μια αναφορά στο πώς λειτουργεί η πολιτική συνασπισμού σε ορισμένες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκόρνου να «συμβουλευτεί τις πολιτικές δυνάμεις στο κοινοβούλιο με σκοπό την έγκριση ενός προϋπολογισμού».

Μόνο μετά από αυτό θα προτείνει ο Λεκόρνου τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Το τρέχον υπουργικό συμβούλιο θα συνεχίσει με υπηρεσιακή ιδιότητα στο μεταξύ.

Ο Λεκόρνου, 39 ετών, είναι ο μόνος υπουργός που έχει υπηρετήσει στην κυβέρνηση αδιάλειπτα από τότε που ο Μακρόν ανέλαβε πρόεδρος το 2017. Αναλαμβάνει τον ρόλο αφού βουλευτές από την άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά συνασπίστηκαν για να απομακρύνουν τον Φρανσουά Μπαϊρού από το αξίωμα σε μια ψήφο εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκήρυξε για να προσπαθήσει να συγκεντρώσει υποστήριξη για αντιδημοφιλείς περικοπές στον προϋπολογισμό.

Ο Μπαϊρού πίεζε για έναν προϋπολογισμό που θα μείωνε το έλλειμμα της Γαλλίας για το 2026 στο 4,6% του οικονομικού ΑΕΠ από το αναμενόμενο 5,4% φέτος.

Το νομοσχέδιο για τα οικονομικά της Γαλλίας για το 2026 θα είναι μια από τις πρώτες μεγάλες δοκιμασίες για τον επερχόμενο πρωθυπουργό, ο οποίος, προκειμένου να αποφύγει την ίδια μοίρα με τους προκατόχους του, θα πρέπει να ξαναγράψει γρήγορα τα δημοσιονομικά του σχέδια για να λάβει τουλάχιστον έμμεση υποστήριξη από ορισμένους από τους πολιτικούς αντιπάλους του Μακρόν.

Η Μαρίν Λεπέν του Εθνικού Συναγερμού έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ότι ο Μακρόν είχε κάνει την τελευταία του προσπάθεια να ονομάσει τον Λεκόρνου και ότι οι νέες βουλευτικές εκλογές ήταν αναπόφευκτες. Το Σοσιαλιστικό κόμμα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι κανένας από τους νομοθέτες του δεν θα συμμετάσχει στην προσέγγιση του Μακρόν.

«Αυτό είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο του κοινοβουλίου», δήλωσε ο Σοσιαλιστής βουλευτής Φιλίπ Μπρουν στο BFM TV. «Αυτό είναι ένα χαστούκι στο πρόσωπο των ψηφοφόρων».

Η τρέχουσα πολιτική κρίση έρχεται ένα χρόνο αφότου ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες εκλογές που δεν είχαν αποτύχει για να εδραιώσει την κεντρώα εξουσία απέναντι στην ανερχόμενη ακροδεξιά. Αυτό χώρισε το κοινοβούλιο σε τρία αντιμαχόμενα μπλοκ: τον Εθνικό Συναγερμό, που είναι το μεγαλύτερο ενιαίο κόμμα στην κάτω βουλή, ένα αριστερό μπλοκ και ένα αποδυναμωμένο κέντρο που υποστηρίζει τον Μακρόν.

Έκτοτε, ο δείκτης CAC 40 της Γαλλίας — έδρα δεικτών όπως η LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, η Airbus SE και η L’Oreal SA — έχει υποχωρήσει κατά 3,2%, σε σύγκριση με κέρδος 5,5% για τον δείκτη Stoxx Europe 600 και άνοδο 25% για τον δείκτη DAX της Γερμανίας, εξαιρουμένων των μερισμάτων.

Την Παρασκευή, η Fitch Ratings έχει προγραμματίσει να ενημερώσει την αξιολόγησή της για την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας.

Η οικονομία έχει δείξει εκπληκτική ανθεκτικότητα στην πολιτική αναταραχή τους τελευταίους μήνες, με δείκτες που δείχνουν ότι η μεταποίηση έχει ξεπεράσει μια παρατεταμένη ύφεση και η ανάπτυξη ξεπερνά τις προσδοκίες στο δεύτερο τρίμηνο.

Ωστόσο, μια έρευνα της Τράπεζας της Γαλλίας που διεξήχθη γύρω από την ανακοίνωση ψήφου εμπιστοσύνης του Bayrou έδειξε μια απότομη αύξηση της αβεβαιότητας μεταξύ των ηγετικών επιχειρήσεων της χώρας, συγκρίσιμη με την άνοδο που παρατηρήθηκε μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου από τον Macron.

Πρώην μέλος των κεντροδεξιών Ρεπουμπλικανών, ο Λεκόρνου είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των προσπαθειών του Μακρόν να επιδείξει τη στρατιωτική ισχύ της Γαλλίας, η οποία περιελάμβανε μια απότομη αύξηση του προϋπολογισμού του στρατού και δεσμεύσεις για ενεργή συμμετοχή στην προστασία της Ουκρανίας.

Ο Λεκόρνου είναι επίσης γνωστός για τις εγκάρδιες σχέσεις του με προσωπικότητες της γαλλικής ακροδεξιάς, συμπεριλαμβανομένης της Λεπέν. Οι ηγέτες του Εθνικού Συναγερμού δεν έχουν δώσει ακόμη καμία ένδειξη ότι θα υποστηρίξουν τον επερχόμενο πρωθυπουργό, αλλά ο πρόεδρος του κόμματος Τζόρνταν Μπαρντέλλα δεν απέρριψε αμέσως τον Λεκόρνου.

«Θα κρίνουμε τον νέο πρωθυπουργό – χωρίς καμία ψευδαίσθηση – με βάση τις πράξεις του, τις πολιτικές του για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας και το αν πληρούν τις κόκκινες γραμμές μας», έγραψε ο Μπαρντέλλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.