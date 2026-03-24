Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 1,68% – Στο κόκκινο και οι ευρωαγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (24.3.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών με φόντο τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπουν ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την έναρξη ή όχι των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 21,68 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+0,62%), της Jumbo (+0,36%) και της Lamda Development (+0,17%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.066,32 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,68%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,03%.

Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 55 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+9,01%) και Χαϊδεμένος (+6,38%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδέλλου (-7,22%) και Άβαξ (-2,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-2,75%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,62%), της Eurobank (-2,48%) και της Metlen (-2,39%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τα αντικρουόμενα μηνύματα από τον πόλεμο που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, ενώ οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο από το ενεργειακό σοκ συγκρατούσαν τα κέρδη των μετοχών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 σημειώνει πτώση 0,08%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,01%, ο γερμανικός DAX κατά 0,58% και ο γαλλικός CAC κατά 0,15%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,64% και ο ισπανικός IBEX 35 0,42%.

Οι μετοχές ενέργειας επέκτειναν τα κέρδη τους, αποτυπώνοντας την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.