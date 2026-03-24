Το πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά, «μπερδεύουν» την αγορά τα μηνύματα Τραμπ για την έκβαση των επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου, που υποχώρησαν κατά 10% και πλέον μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «συνομιλιών» με το Ιράν -την οποία διέψευσε η Τεχεράνη-, ανεβαίνουν ξανά.

Το πετρέλαιο τύπου West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο πάνω από 4% και διαπραγματεύεται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι στον απόηχο των αμφίσημων μηνυμάτων από το πρόεδρο Τραμπ για την έκβαση των εχθροπραξιών.

Παράλληλα η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας ενισχύεται επίσης σε ποσοστό πάνω από 4% και διαπραγματεύεται στα 104 δολάρια το βαρέλι και υψηλότερα στις συναλλαγές της Τρίτης (24.3.2026).

Το πετρέλαιο έχει ανακτήσει το χαμένο έδαφος μετά τις απώλειες από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς το Ιράν απέρριψε τους ισχυρισμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αρνούμενο οποιεσδήποτε συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Τεχεράνη απέρριψε την ανακοίνωση του Τραμπ ως προσπάθεια επηρεασμού των χρηματοπιστωτικών αγορών και εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, ενώ το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (23.3.2026), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είχαν καταρρεύσει πάνω από 10% αφότου ο Τραμπ ανέβαλε τις προγραμματισμένες επιθέσεις στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές για πέντε ημέρες και δήλωσε ότι οι παραγωγικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη ερμηνεύθηκε ως προσπάθεια σταθεροποίησης των τιμών του πετρελαίου, με τον Τραμπ να σημειώνει ότι θα «πέσουν σαν βράχος» μόλις επιτευχθεί συμφωνία.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα οποιωνδήποτε συνομιλιών και το πιθανό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένουν εξαιρετικά αβέβαια, διατηρώντας τις αγορές επιφυλακτικές. Η σύγκρουση έχει ουσιαστικά κλείσει το κρίσιμο παγκόσμιο σημείο μέσω του οποίου ρέει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, αναγκάζοντας τους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής να μειώσουν απότομα την παραγωγή.