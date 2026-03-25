«Φρένο» στο ράλι του πετρελαίου μετά τις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν πάνω από 5% κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Τετάρτη (25.3.2026), αντιστρέφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Ωστόσο οι τιμές επανέρχονται στα 100 δολάρια το βαρέλι ακολουθώντας διακυμάνσεις γύρω από αυτά τα επίπεδα, καθώς το κλίμα παραμένει εύθραυστο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, παρά τα σημάδια εκτόνωσης της έντασης μετά τις αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια μηνιαία εκεχειρία για να διευκολύνουν τις συνομιλίες, ενώ οι New York Times ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον είχε στείλει στο Ιράν μια πρόταση 15 σημείων για την επίλυση της σύγκρουσης.

Αυτές οι εξελίξεις υπερίσχυσαν των ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών στην περιοχή, καθώς η κυβέρνηση άρχισε να εξετάζει άλλες επιλογές για τη χαλάρωση του ελέγχου του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Την Τρίτη (24.3.2026), οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί κατά περίπου 5% αφότου η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άφησε να εννοηθεί ότι δεν είχε καμία πρόθεση να αποκαταστήσει τις κανονικές συνθήκες ναυτιλίας στον Πορθμό του Ορμούζ, ενώ σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συμμετάσχουν στη σύγκρουση κατά του Ιράν.

Το τεταμένο κλίμα στην αγορά δείχνει κάποια κάποια σημάδια εκτόνωσης αλλά η ισορροπία είναι εύθραυστη. Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας μειώθηκε κατά σχεδόν 6% τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με φόντο την ανακοίνωση του Ιράν πως θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ως προς τη μεταφορά υδρογονανθράκων, σε «μη εχθρικά» πλοία και τα δημοσιεύματα περί επίδοσης σχεδίου 15 σημείων από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Περί τις 2.30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Brent υποχωρούσε ήδη κατά 5,92%, στα 98,30 δολάρια και αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 5,01%, στα 87,72 δολάρια και διαπραγματεύονται γύρω από αυτά τα επίπεδα.