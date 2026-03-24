Σε άνοδο του πετρελαίου στοιχηματίζουν οι επενδυτές – Οι τιμές και το «άγριο παιχνίδι» πριν από τα ποστ του Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν

Η νευρικότητα παραμένει το κύριο χαρακτηριστικό στις διεθνείς αγορές πετρελαίου στις συναλλαγές της Τρίτης (24.3.2026) μετά τις χθεσινές ακραίες μεταβολές, όπου συμβόλαια που αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου άλλαξαν χέρια περίπου 15 λεπτά πριν από την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλμτ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία οδήγησε τις τιμές του αργού πετρελαίου σε πτώση έως και 14%.

Σε λίγα μόλις λεπτά στην αγορά πετρελαίου ήρθαν τα πάνω-κάτω μετά το μήνυμα του Τραμπ. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 6 εκατομμύρια βαρέλια Brent και West Texas Intermediate πουλήθηκαν σε δύο λεπτά από τις 6:49 π.μ. στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα (23.3.2026), σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ο μέσος όρος για την ίδια περίοδο της συνεδρίασης τις προηγούμενες πέντε ημέρες ήταν περίπου 700 συμβόλαια ή 700.000 βαρέλια. Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social δημοσιεύτηκε περίπου στις 7:05 π.μ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν τις επιθέσεις κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών για πέντε ημέρες, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παραγωγικές συνομιλίες ενώ νωρίτερα, το Σάββατο, είχε απειλήσει να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις εντός 48 ωρών, εκτός εάν το Ιράν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, αυτή την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό απ’ όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

«Χθες, μετρούσαμε αντίστροφα μέχρι ο Τραμπ να αρχίσει να «εξαλείφει» τους ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Σήμερα μετράμε αντίστροφα τις ημέρες πριν από μια «συμφωνία» με το Ιράν», δήλωσε ο Ρόμπερτ Ρένι, επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων και άνθρακα στην Westpac Banking. Είπε, μεταξύ άλλων στο Bloomberg ότι το πρόβλημα για τους επενδυτές είναι ότι έχουν να διαχειριστούν πολύ μεγάλο κίνδυνο και αστάθεια μεταξύ αυτών των δύο άκρων.

Η ονομαστική αξία των όγκων ήταν περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια πριν η ανάρτηση του Τραμπ οδηγήσει τις τιμές σε πτώση. Δεν είναι γνωστό εάν τα συμβόλαια ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που περιελάμβανε άλλα παράγωγα μέσα, όπως δικαιώματα προαίρεσης. Η προέλευση των αντισυμβαλλομένων δεν ήταν επίσης σαφείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το τελευταίο πράγμα που θέλουν να δουν οι συμμετέχοντες στην αγορά είναι υπονοούμενα ότι μεγάλες και εξαιρετικά κερδοφόρες συναλλαγές πραγματοποιούνταν ακριβώς πριν από αυτές τις ακραίες διακυμάνσεις», δήλωσε στο Bloomberg ο Ρένι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου παρουσίασαν υψηλή μεταβλητότητα, σε μια συγκυρία που η ψαλίδα ανάμεσα στις τιμές των συμβολαίων για μελλοντικές παραδόσεις και τις τιμές του βαρελιού έχει ανοίξει, με την αγορά να αντιδρά στους συνεχείς τίτλους των ειδήσεων σχετικά με την κατάσταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Υπήρξε επίσης μια παρόμοια αύξηση της δραστηριότητας στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικών μετοχών στον S&P 500 πριν από την ανάρτηση Τραμπ. Μεταξύ 6:49 π.μ. και 6:50 π.μ. στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, 4.497 συμβόλαια άλλαξαν χέρια, μια απότομη αύξηση σε σχέση με μια κατά τα άλλα ήσυχη προ συνεδρία, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτή η έκρηξη συναλλαγών, σε συνδυασμό με μια αύξηση των τιμών, αντιπροσώπευε περίπου 1,46 δισεκατομμύρια δολάρια σε ονομαστική αξία, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη συναλλαγή των πρωϊνών συναλλαγών.

Πάνω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Εντωμεταξύ και στις σημερινές συναλλαγές η αγορά αναζητά ισορροπία με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent να διαπραγματεύονται την Τρίτη (24.3.2026) υψηλότερα από τα 100 δολάρια το βαρέλι, γύρω στα 102 δολάρια ανακτώντας μέρος της απότομης πτώσης 11% που παρατηρήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, αν και τα κέρδη ήταν πιο περιορισμένα καθώς οι αγορές παρέμειναν ασταθείς.

Το πετρέλαιο κινείται υψηλότερα καθώς οι επενδυτές εστιάζουν την προσοχή τους στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν υιοθετήσει αυστηρότερη στάση έναντι του Ιράν μετά από επιθέσεις στα εδάφη τους, με αναφορές να υποδηλώνουν ότι το Ριάντ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εάν στοχοποιηθούν υποδομές του. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα κράτη του Κόλπου ενδέχεται να εμπλακούν στη σύγκρουση, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια διευρυμένη κλιμάκωση. Εν τω μεταξύ, την αγορά επηρέασε και το Ιράν που άφησε να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να αποκαταστήσει ομαλές συνθήκες στα Στενά του Ορμούζ και απέκλεισε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, αν και οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται με τους περιφερειακούς υπουργούς να πραγματοποιούν συνομιλίες στο Ριάντ.