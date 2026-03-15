Η αγορά αλουμινίου «μπλοκάρει» στα Στενά του Ορμούζ: Η Alba, κορυφαίο χυτήριο από το Μπαχρέιν, μειώνει την παραγωγή κατά 19%

To αλουμίνιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα «θύματα» του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν που διαχέεται στη Μέση Ανατολή σε ότι αφορά το εμπόριο -εκτός του πετρελαίου- με ενδεικτικό το γεγονός ότι το Μπαχρέιν ξεκινά μείωση παραγωγής στο Alba, το κορυφαίο χυτήριο αλουμινίου στον κόσμο.

Το 2025, η Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε περίπου το 21% των εισαγωγών ακατέργαστου αλουμινίου και το 13% των εισαγωγών κατεργασμένου αλουμινίου στον κόσμο, με τάση αύξησης. Το ακατέργαστο αλουμίνιο είναι το μη επεξεργασμένο μέταλλο ενώ το κατεργασμένο έχει μηχανικά διαμορφωθεί σε φύλλα, ράβδους ή άλλες τελικές μορφές και χρησιμοποιούνται απευθείας στις κατασκευές.

Όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά που θα προκληθεί στις προμήθειες προϊόντων που οι Αμερικανοί αναμένουν να βρίσκονται στα ράφια.

Σήμερα η Aluminium Bahrain, γνωστή και ως Alba, εταιρεία του Μπαχρέιν που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο χυτήριο αλουμινίου στον κόσμο σε μία μόνο εγκατάσταση, ξεκίνησε μια σταδιακή διακοπή παραγωγής για τη διατήρηση των πρώτων υλών της σε ασφαλή επίπεδα, καθώς το ζωτικής σημασίας πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σχεδόν αποκλεισμένο.

Η εταιρεία αλουμινίου από το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ξεκινά ελεγχόμενη και ασφαλή διακοπή λειτουργίας των Γραμμών 1, 2 και 3, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 19% της συνολικής παραγωγικής ικανότητάς της, που ανέρχεται σε 1.623.000 μετρικούς τόνους ετησίως.

Πρόκειται για μέτρο διατήρησης της επιχειρηματικής συνέχειας εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών εφοδιασμού και διαμετακόμισης που επηρεάζουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτή η στοχευμένη δράση έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιήσει την αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος πρώτων υλών της Alba και να δώσει προτεραιότητα στη λειτουργική σταθερότητα στις γραμμές 4, 5 και 6. Η κίνηση συνεισφέρει στην ανθεκτικότητα των εισροών πρώτων υλών, στη διατήρηση της ανθεκτικότητας της παραγωγής, στη συνετή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για τη μείωση της έκθεσης στη βραχυπρόθεσμη αστάθεια της προσφοράς», όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Η κίνηση της Alba είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των διαταραχών στη Μέση Ανατολή που έχουν προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια βιομηχανία αλουμινίου, με τους κατασκευαστές να αντιμετωπίζουν μια απότομη αύξηση των τιμών και τους εμπόρους να αναμένουν εκτεταμένα προβλήματα στον εφοδιασμό.

Μαζί με άλλα χυτήρια αλουμινίου στη Μέση Ανατολή, η κρατική Alba αντιμετωπίζει διαταραχές στις εξερχόμενες αποστολές μετάλλου και στις εισερχόμενες προμήθειες πρώτης ύλης αλουμίνας λόγω περιορισμών για τη ναυτιλία στο Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ σημείο διέλευσης αλουμίνας

Η Alba ανέστειλε τις πωλήσεις σε πελάτες νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ η κρατική εταιρεία παραγωγής ενέργειας του Κατάρ αναγκάστηκε να σταματήσει την παραγωγή αλουμινίου λόγω έλλειψης φυσικού αερίου.

Το αλουμίνιο είναι το πιο διαδεδομένο βιομηχανικό μέταλλο μετά τον χάλυβα, αλλά τα τελευταία χρόνια η αγορά έχει υποστεί κατά καιρούς κρίσεις εφοδιασμού.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ένα κρίσιμο σημείο διέλευσης πρώτων υλών προς τη Μέση Ανατολή. Η περιοχή έχει συνολική παραγωγική ικανότητα αλουμινίου περίπου 6,92 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, απαιτώντας περίπου 13,08 εκατομμύρια τόνους αλουμίνας ετησίως. Επειδή η τοπική παραγωγή δεν καλύπτει αυτή τη ζήτηση, τα χυτήρια στην περιοχή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγόμενη αλουμίνα, μεγάλο μέρος της οποίας διέρχεται από αυτόν τον στενό νατιλιακό διάδρομο.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή εγείρουν ανησυχίες για την προμήθεια αλουμινίου από το πέρασμα των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου μεταφέρονται εξαγωγές περίπου 5,14 εκατομμύρια τόνων αλουμινίου, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% της παραγωγής της Μέσης Ανατολής.

Οι αντιδράσεις της αγοράς αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη αβεβαιότητα στην προσφορά. Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου έχουν αυξηθεί κατά 9% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022. Έχουν φτάσει στα 3.420 δολάρια ανά τόνο και οι αναλυτές του ομίλου ING έχουν προβλέψει ότι οι τιμές του αλουμινίου θα μπορούσαν να κινηθούν πάνω από 4.000 δολάρια ανά τόνο εάν ενταθούν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.