Το πετρέλαιο σταθεροποιείται πάνω από τα 100 δολάρια, μικρή «διόρθωση» μετά από το τριήμερο ράλι

Ελαφρώς πτωτικά κινούνται στη συνεδρίαση της Τετάρτης (13.5.2026) οι τιμές του πετρελαίου έχοντας συμπληρώσει χθες ένα τριήμερο ράλι, στον απόηχο των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν.

Ειδικότερα, οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν κάτω από τα 107 δολάρια ανά βαρέλι διακόπτοντας ένα τριήμερο ράλι, αν και παραμένει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που περιορίζουν τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ίδια τάση καταγράφεται και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωση του αμερικανικού τύπου WTI που μπορεί να σημειώνει πτώση γύρω στο 1-1,5% αλλά διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχουν ακόμη επιφέρει ουσιαστική πρόοδο, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία παρέμεινε σε κίνδυνο μετά την απόρριψη από την Ουάσινγκτον της τελευταίας αντιπρότασης της Τεχεράνης για ένα παρατεταμένο ειρηνευτικό πλαίσιο. Αυτή η εξέλιξη πυροδότησε ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Ο Πορθμός του Ορμούζ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει περιορισμούς τόσο από τις αμερικανικές όσο και από τις ιρανικές δυνάμεις, παραμένοντας ένα σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις και διαταράσσοντας σημαντικές ροές αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και καυσίμων.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αυτή την εβδομάδα. Αν και ο Τραμπ προτεραιοποιεί σε αυτή τη συνάντηση τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, οι εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν αναμένεται να μονοπωλήσουν την ατζέντα.

Άλλο ένα στοιχείο που αξιολογείται από τους επενδυτές και επηρεάζει την αγορά είναι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ που επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας που συνδέονται με την κρίση στη Μέση Ανατολή αύξησαν τις πιέσεις στις τιμές.