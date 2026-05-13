Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, σε εύθραυστη ισορροπία ο Γενικός Δείκτης στην Αθήνα

Ρευστοποίησεις σε ορισμένες τραπεζικές μετοχές υπονομεύουν την άνοδο του Γενικού Δείκτη
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί διακυμάνσεις στα επίπεδα των 2.280 μονάδων σε μια εύθραυστη ισορροπία σε θετικό έδαφος καθώς εκδηλώνονται πωλήσεις σε τραπεζικές μετοχές.

Η αξία των συναλλαγών αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ με τις περισσότερες συναλλαγές να γίνονται σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης όπου ο δείκτης σημειώνει άνοδο.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen, της ΔΕΗ, της Alpha Bank και της Σαράντης.

Αντιθέτως πιέσεις εκδηλώνονται σε ορισμένες τράπεζες όπως στις μετοχές Optima Bank, Εθνική και Κύπρου.

Ανοδικά κινούνται 63 μετοχές, 36 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Εντωμεταξύ, μικτή είναι η εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το Παρίσι να αναζητά κατεύθυνση, όπως δείχνουν οι διακυμάνσεις του δείκτη CAC 40 γύρω από το χθεσινό κλείσιμο και η άνοδος του γερμανικού δείκτη DAX σε ποσοστό πάνω από 0,5% με 0,7% από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

