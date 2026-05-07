Το πετρέλαιο επιστρέφει σε άνοδο μετά τη «βουτιά» που ξεπέρασε το 12% για το Brent και το 13% για το WTI

Επιφυλακτικότητα επικρατεί στην αγορά, με το πετρέλαιο να επιστρέφει σε ήπια ανοδική τροχιά μετά τη «βουτιά» που προηγήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σταθεροποιούνται πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη (7.5.2026), αφού υποχώρησαν έως και 12% στα 96,73 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση εν μέσω δημοσιευμάτων που υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ έστειλαν ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης μέσω πακιστανών μεσαζόντων με στόχο τον επίσημο τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την προετοιμασία του δρόμου για τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονται στα 101-102 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI κάνουν πράξεις πάνω από τα 95-96 δολάρια ανά βαρέλι, αφού υποχώρησαν έως και 13,3% στα 88,66 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση

Οι επενδυτές παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο μέτωπο του πολέμου και αναμένουν την Τεχεράνη να απαντήσει εντός των ημερών αφού επιβεβαιώσει ότι εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ, αν και ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθούν αργότερα. Η ανησυχία παραμένει έκδηλη καθώς ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί μια συμφωνία και θα ήταν μεγάλη υπόθεση το Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση, δεδομένου ότι απείλησε να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις εάν δεν συμμορφωθεί.

Εν τω μεταξύ, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι χώρες στρέφονται όλο και περισσότερο σε αμερικανικές προμήθειες εν μέσω ελλείψεων που συνδέονται με τη σύγκρουση.



