Έκρηξη εταιρικών ομολόγων στην Ευρώπη καθώς επιδεινώνονται οι προοπτικές για τα επιτόκια

Οι εταιρείες κατέκλυσαν την αγορά ομολόγων της Ευρώπης με ρυθμό ρεκόρ, σπεύδοντας να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προειδοποιούν ότι η σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια.

Μεταξύ των εταιρειών που ζήτησαν χρηματοδότηση ήταν η Airbus, με το πρώτο ομόλογο μετά από σχεδόν έξι χρόνια, ο γίγαντας της μπύρας Carlsberg Breweries και η φαρμακευτική εταιρεία Novartis. Τόσο οι εταιρείες με επενδυτική βαθμίδα όσο και οι εταιρείες με αξιολόγηση junk συμμετείχαν στη ζήτηση, και συνολικά 17 εταιρείες προσέφεραν 24 μερίδια, αριθμός ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Τα πιστωτικά spreads παραμένουν κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, δεδομένου του περιβάλλοντος των επιτοκίων», δήλωσε ο James Cunniffe, επικεφαλής κεφαλαιαγορών εταιρικού και δομημένου χρέους της HSBC Holdings για την Ευρώπη. Ανέφερε ότι οι επενδυτές είναι σε καλή θέση για να μειώσουν την αναμενόμενη προσφορά, με τον Μάιο να είναι ένας από μήνες του έτους με τη μεγαλύτερη κινητικότητα.

Η καταιγίδα πωλήσεων κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακά ενεργού μήνα σημειώθηκε σε μια ημέρα κατά την οποία τα παγκόσμια ομόλογα σημείωσαν άνοδο και οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου υποχώρησαν εν μέσω αισιοδοξίας ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο δείκτης iTraxx Europe των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου επενδυτικής βαθμίδας υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Απριλίου, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τις εταιρείες με αξιολόγηση junk έφτασε σε χαμηλό σχεδόν δύο μηνών.

Αξιοποιώντας μια ακμάζουσα αγορά μετά τα τριμηνιαία εταιρικά αποτελέσματα, οι εταιρείες μπορούν να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους και να δεσμεύσουν νέο χρέος για να αντιμετωπίσουν τις λήξεις που έρχονται.

Συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών εταιρειών και των κρατικών παραγόντων, καθώς και των εταιρειών, 34 δανειολήπτες βρίσκονταν στην πρωτογενή αγορά, με 43 δόσεις/μερίδια νέων ομολόγων να πωλούνται, σκόρ που αποτελεί ρεκόρ. Πρόκειται για περίπου 31 δισ. ευρώ που έχουν οριστεί για την τιμή πώλησης, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι δανειολήπτες εκμεταλλεύονται ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο για πωλήσεις αυτόν τον μήνα, δεδομένων των αργιών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε κλειστό τη Δευτέρα, ενώ η Γαλλία θα παραμείνει κλειστή την Παρασκευή και στη συνέχεια, την Ημέρα της Αναλήψεως στις 14 Μαΐου, θα σταματήσουν επίσης οι συναλλαγές σε ορισμένες αγορές.