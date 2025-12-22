Ιστορικό υψηλό για τον χρυσό: Ξεπέρασε τα 4.400 δολάρια με άνοδο άνω του 2% – Ρεκόρ και για το ασήμι

Ο χρυσός και το ασήμι έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σήμερα (22.12.2025), καθώς οι κλιμακούμενες εντάσεις και οι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έδωσαν ώθηση στην καλύτερη ετήσια απόδοση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός ξεπέρασε τα 4.400 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία. Την ίδια στιγμή, ρεκόρ κατέγραψε και το ασήμι. Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε σχεδόν κατά 2% στα 4.421,15 δολάρια ανά ουγγιά στις 09:43 π.μ. ET (16:43 ώρα Ελλάδος) αφού είχε φτάσει τα 4.428,92 δολάρια νωρίτερα, ενώ το ασήμι άγγιξε επίσης ένα ιστορικό υψηλό με αύξηση 1.53% στα 68.545 δολάρια.

Η τελευταία άνοδος έρχεται καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια δύο φορές το 2026, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει επίσης μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως ευνοούν τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους.

Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις ενισχύουν την ελκυστικότητα του χρυσού και του ασημιού ως ασφαλών καταφυγίων. Οι ΗΠΑ ενέτειναν τον αποκλεισμό πετρελαίου κατά της Βενεζουέλας, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση του Προέδρου Νίκολας Μαδούρο, ενώ η Ουκρανία επιτέθηκε για πρώτη φορά σε ένα πετρελαιοφόρο της ρωσικής σκιώδους ναυτικής δύναμης στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Άλλα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν επίσης άνοδο, με το παλλάδιο να ανακάμπτει κατά 5,1% και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση και διαπραγματεύτηκε πάνω από τα 2.000 δολάρια για πρώτη φορά από το 2008.